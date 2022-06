Negli ultimi anni lo stile vintage e retrò sta spopolando in molte case lussuose, e non solo, regalando a ogni stanza un’atmosfera del tutto originale e raffinata. Se prima i mercatini dell’usato erano snobbati, adesso sembrano avere un grande successo. In molti cercano disperatamente suppellettili e mobili di altri tempi che possano arricchire gli ambienti di casa. Ma i prezzi, spesso, non sono proprio convenienti, soprattutto se vogliamo acquistare prodotti di un certo valore, in buone condizioni e particolarmente datati. In realtà, ognuno di noi conserva in soffitta o in ripostiglio degli oggetti che ignora, ereditati dalle nonne o dalle bisnonne e che non sappiamo come sfruttare. Pensiamo, ad esempio, a tutti i corredi, merletti e centrini ricamati che potrebbero servire ad abbellire gli spazi vuoti delle camere.

Sono preziosissimi i vecchi bauli della nonna perché possiamo riciclarli in questi modi utili ad arredare casa e giardino

Anche gli oggetti più ingombranti, come i bauli in legno e metallo sarebbero una risorsa impareggiabile per dare vita a qualcosa di completamente nuovo. Ci limitiamo a impiegarli per custodire lenzuola pregiate e coperte e capita anche di nasconderli in angoli bui o addirittura sotto stoffe piuttosto discutibili.

Non sprechiamo l’occasione di farli vivere facendoli diventare comodi divanetti che attireranno l’invidia di tutti. Se sono abbastanza robusti e massicci, potrebbero essere perfetti per trasformarli in comodi divanetti o cassapanche. Posizioniamo sulla superfice superiore del coperchio dei soffici cuscini, appoggiamo la panca a muro e disponiamo un cuscinone più sottile dove adagiare la schiena.

Mentre per creare dei divanetti, apriamo il baule e usiamo il coperchio come spalliera, attaccando dei comodi cuscini. Per la seduta ritagliamo un foglio spesso di compensato e tappezziamo con gommapiuma e stoffa in tinta con le tende o gli altri mobili.

Se il baule è particolarmente bello e ricco di dettagli e ha una superfice superiore piatta, allora usiamolo come tavolino da salotto. In questo caso potremo, ad esempio, fissare delle rotelle alla base o dei semplici piedini.

Decoriamo gli spazi esterni

Sono preziosissimi i vecchi bauli della nonna non solo per arredate casa, ma anche per abbellire le aree esterne, cambiando la destinazione d’uso. Faremo un figurone se li useremo come fioriere vintage da posizionare anche in terrazza o davanti l’uscio di casa. Basterà passare un prodotto all’interno per impermeabilizzare e proteggere il materiale. Rivestiamo, poi, con un telo apposito da giardinaggio dove disporre la terra. Travasiamo delle piante decorative colorate e profumate e lasciamo il coperchio aperto, l’effetto sarà sbalorditivo.

Un’altra semplice soluzione per usarli potrebbe essere riporre dentro i nostri attrezzi da giardino. Mettiamo una tela in iuta, poi potremmo conservare all’interno forbici, zappette, palette e cesoie, ma anche i sacchi della terra e i prodotti per la cura delle piante.

Approfondimento

Sembrano solo vecchi oggetti rovinati ma grazie al riciclo creativo abbelliremo il nostro giardino e terrazzo trasformandolo in un angolo paradisiaco