Chi possiede mani curate e delicate riesce sicuramente a guadagnare qualche anno in meno rispetto alla propria età anagrafica. Osservare parti del corpo come le mani o il collo è utilissimo per capire qualcosa in più sull’età di una persona. Invece, mantenere queste due zone sempre ben curate è fondamentale per apparire donne più giovani ed eleganti.

Se magari per il collo è possibile ovviare mantenendolo idratato e indossando gioielli che valorizzano donne adulte, anche per le unghie esiste una soluzione semplicissima. Si tratta, ovviamente, di sfoggiare sempre unghie curate e che seguono le tendenze del momento.

Le Plaid Nails, ad esempio, sono le unghie del momento grazie a questo loro formidabile particolare per cui impazzire subito. Ecco di cosa si tratta e come realizzare anche da sole a casa questa semplice decorazione sulle unghie.

Che cosa sono le Plaid Nails e perché sono il vero tormentone invernale

Il motivo è piuttosto semplice: queste unghie ricordano le giornate invernali passate davanti al camino a bere cioccolata calda. Fanno venire subito in mente le calde coperte con cui scaldare le giornate fredde. Questo perché la decorazione ricorda i tipici plaid a righe sottili, ovvero le copertine che moltissimi collocano sul divano o in camera da letto.

Ma questa Nail Art ricorda anche le gonnelline in stile collegiale realizzate in tessuti come il tartan o la ciniglia. Insomma, l’immagine che evocano è sicuramente quella di tessuti e materiali confortevoli. Inoltre, realizzarle è davvero abbastanza semplice, per cui ecco come sfoggiare questa tendenza sulle proprie mani.

Si potrebbe pensare che realizzare questa decorazione sia impegnativo, ma in realtà non è esattamente così.

Iniziamo dicendo che è possibile replicare l’effetto plaid su una sola unghia o sull’intera mano e che questo dipende esclusivamente dal proprio gusto personale. Il nostro consiglio è, però, quello d’indossare un colore neutro come il beige su tutta la mano.

Replicare la Nail Art solo su una o due unghie, scegliendo colori neutri e caldi come il marrone castagna, il rosso bordeaux o l’arancione zucca. Le decorazioni più belle contengono pure un mix di questi colori.

Bisognerà disporre solo di un pennellino da Nail Art sottilissimo ed effettuare delle strisce verticali e orizzontali sull’unghia. Occorre riprodurre, sostanzialmente, la trama di un maglione autunnale. Inutile dire che queste unghie scaldano solo a guardarle e sono la tendenza bollente del momento!