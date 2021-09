La raffinatezza è la vera arma vincente di un outfit, perché difficilmente un look raffinato può non venire apprezzato. È pur vero che molto dipende dalla specifica occasione in cui un outfit trova utilizzo. Tuttavia, i contesti in cui sfoggiare un abbigliamento più formale sono ormai tantissimi.

Per questo motivo nasce il “Preppy Style”, uno stile che probabilmente è possibile definire “collegiale” e che fa già battere il cuore di molte. Per andare in ufficio o a scuola è questa la tendenza per sembrare eleganti e perfette in ogni occasione con il minimo sforzo. Ecco una selezione degli abbinamenti Preppy Style più graziosi.

Che cos’è la Moda Preppy e come ricrearne i look

Si tratta di un vero e proprio dress cose, che impone di vestire eleganti e raffinate in alcuni contesti come quello lavorativo e scolastico. È pur vero che non manca chi sfoggia questo stile anche per uscite con gli amici o per una giornata di shopping.

Tra i capisaldi dello stile è possibile trovare sicuramente il blazer sartoriale dal taglio maschile, magari abbinato a camicie con il colletto romantico.

Vanno benissimo anche i vestiti avvitati e con un fiocco da annodare al collo. Per quanto riguarda le fantasie, via libera a quadri e motivi geometrici in generale, che ricordano sicuramente lo stile collegiale.

Stesso discorso per i tessuti e i colori, che rendono preferibile puntare su capi caldi in colori altrettanto caldi. Andrà benissimo il velluto a quadri, di colore verde oliva e nero.

Per recarsi in ufficio o a scuola è questa la tendenza per sembrare eleganti e perfette in qualunque occasione

Sicuramente anche il cardigan ha la sua importanza in questo stile, specie se ha le iniziali del nome ricamate sopra. È anche vero che in molte indossano questo capo d’abbigliamento nel modo sbagliato, sembrando più vecchie. Ogni età ha un po’ il suo modello di cardigan perfetto, studiato per esaltare la bellezza naturale, senza eccessi.

E poi minigonne, abiti in tartan, camicie a righe, mocassini e tutto quello che di bon ton esiste. Così come il pantalone con le pinces, i vestiti con il colletto crochet e persino gli stivaletti stringati nel modello Dr. Martens.

Questo stile si prepara a conquistare un grandissimo numero di donne di tutte le età e, con questi consigli, sarà semplicissimo ricrearlo.

