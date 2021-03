In molti trascurano la cura di una parte del corpo da cui è possibile capire l’età presumibile di qualcuno. Si tratta del collo e per capire l’età di una persona basta osservare questa precisa zona del corpo. I segni del tempo sono difficili da nascondere in due sezioni precise. Per quanto riguarda la prima, ossia le mani, la Redazione di ProiezionidiBorsa aveva trattato l’argomento in questo precedente articolo. Ora, intende suggerire ai propri Lettori tutti i modi per mantenere più giovane ed elastica la pelle del collo.

Il collo non mente

Il collo è una parte del corpo soggetta maggiormente all’invecchiamento. In questa area precisa, i segni del tempo sono evidenti e difficili da nascondere. Con gli anni, la pelle tende a perdere elasticità, a essere più flaccida e a mostrare rughe profonde.

Proprio in prossimità delle spalle, la pelle del collo tende a presentare fastidiose grinze, che costringono specialmente le donne a portare maglie dal collo accompagnato. Per capire l’età di una persona basta osservare questa precisa zona del corpo, ma esistono alcuni modi per contrastarne l’invecchiamento.

Tre parole d’ordine

Sono tre i comportamenti fondamentali per contrastare l’invecchiamento del collo: alimentazione sana, movimento mirato e una buona routine di bellezza.

Ovviamente anche l’idratazione gioca un ruolo fondamentale nel mantenere la pelle tonica ed elastica. Consigliamo di consumare tantissima vitamina C, per dotare il corpo della giusta quantità di collagene.

Quindi arance, carote, kiwi, ma anche salmone, mirtilli o broccoli, che sono cibi noti per la loro azione anti-invecchiamento.

Lo sport

Per quanto riguarda il movimento, non molti sanno dell’esistenza di alcuni esercizi mirati per tonificare e migliorare l’aspetto generale del collo. Suggeriamo, ad esempio, di reggere la testa dalla guancia con le due mani e spostarla prima tutta a destra e poti tutta a sinistra.

Nel mentre, è preferibile alzare la lingua come a voler toccare il palato, ma con la bocca sempre chiusa. Ripetere questo esercizio al mattino e alla sera per qualche mese aiuta ad avere un collo naturalmente più bello.

Oppure basta tirare con la mano il collo verso la spalla opposta rispetto al braccio che spinge la testa. L’orecchio deve quasi arrivare a toccare la spalla. Mantenere per qualche secondo e poi passare dall’altro lato.

Bellezza quotidiana

In ultimo, è utile l’applicazione d’impacchi al miele, da applicare per circa 20 minuti e da sciacquare oppure una maschera alla banana. Per prepararla, basta aggiungere una banana intera, un cucchiaino di miele e un albume e lasciare agire per 15 minuti, per poi risciacquare.