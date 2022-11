Se non abbiamo il primer per il trucco possiamo sostituirlo con 1 semplice rimedio di bellezza

Se vogliamo realizzare un make up a regola d’arte sul nostro viso, non possiamo saltare la fase del primer. Utilizzare questo cosmetico significa preparare adeguatamente la pelle prima di procedere con l’applicazione del fondotinta.

Questa fase è quanto meno fondamentale alla perfetta riuscita del trucco viso. La funzione principale del primer è poi quella di far durare più a lungo il trucco nell’arco della giornata. Certo, non tutte siamo solite avere il primer nel nostro beauty case perché non è così comune come il mascara o il rossetto.

Che cos’è il primer

Il primer è un prodotto cosmetico che si adopera come base per il trucco. Serve a uniformare l’incarnato oppure a far notare meno la presenza sulla pelle di eventuali discromie.

Il primer può essere spesso confuso con il correttore ma, in realtà, la coprenza è ben diversa. Il cosmetico non ha, infatti, la stesso potere coprente del correttore ma è nettamente più leggero. Grazie a questo prodotto, la cute assume un aspetto più luminoso, uniforme e sano. E il trucco aderisce perfettamente al volto.

Se vogliamo tentare un esperimento di make up ma, al momento, non abbiamo il primer, possiamo prontamente sostituirlo. E con un prodotto di cosmesi molto usato che, probabilmente, abbiamo in casa.

Se non abbiamo il primer usiamo la crema idratante

Al posto del primer possiamo usare una crema idratante. Questo perché il cosmetico agisce proprio allo stesso modo di questa, donando al volto luminosità e un aspetto radioso. L’ideale quindi, quando prepariamo il make up viso, è stendere una crema idratante illuminante prima del fondotinta. Oppure possiamo mescolare una piccola porzione di illuminante alla crema giorno che usiamo quotidianamente.

In questo modo, se non abbiamo il primer, avremo sostituito degnamente la sua azione. Ma non solo viso: esiste, infatti, anche un altro tipo di primer dedicato espressamente agli occhi.

Quello per gli occhi

Per quanto riguarda il primer è bene specificare l’esistenza di formulazioni differenti per il viso e per gli occhi. Questi prodotti sono ben diversi, così come possono esserlo le creme idratanti viso e le creme contorno occhi. Possiamo usare un primer occhi per il viso ma non possiamo usare quello del viso per gli occhi.

La zona perioculare è infatti molto delicata a livello cutaneo per cui è necessario un prodotto specifico. Il primer occhi può aiutare a coprire le occhiaie scure e va applicato in seguito alla stesura della crema contorno occhi. Va però evitato in caso di pelle secca.

Il prodotto si deve picchiettare delicatamente sulle palpebre. Quando sarà assorbito, si potrà mettere il correttore. Si potrà quindi procedere con l’intera realizzazione del make up. E con i capelli adeguatamente curati, l’abito e le scarpe perfette per noi, saremo impeccabili quando dovremo uscire.