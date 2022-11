Pochi conoscono i 3 semplici accorgimenti che permettono di proteggere i capelli anche la notte

La cura dei capelli è importante per qualsiasi donna poiché una chioma lucida e splendente può trasmettere grande fascino. Per questo siamo abituate a riservare ai capelli vari trattamenti, non solo di pulizia come lo shampoo. Ma applichiamo anche balsami per ammorbidirli o impacchi naturali per idratarli e rinforzarli. Tutto questo sempre di giorno, quando abbiamo tempo, magari nel fine settimana o, al più tardi, la sera. Poche di noi, però, sanno che i capelli andrebbero curati anche la notte. E questo sarebbe molto importante soprattutto in alcuni casi.

Perché avere cura dei capelli anche durante le ore notturne

Avere cura dei capelli anche durante la notte può essere molto importante, soprattutto nel caso di eventuali problematiche. Infatti, se i nostri capelli sono stati sottoposti a molti trattamenti chimici come le tinture, sono sfibrati e secchi, dobbiamo avere più attenzione. E curarli anche quando dormiamo, per riuscire così a rinvigorirli e riparare ai danni commessi. Certo, questo sembra strano, eppure si può fare grazie a pochi e semplici comportamenti da adottare prima di coricarsi la sera.

Pochi conoscono i 3 semplici accorgimenti per la cura della chioma anche quando si dorme

A volte, per la fretta o per il poco tempo che resta durante il giorno, decidiamo di curare i capelli la sera. Magari anche solo lavandoli con lo shampoo, per renderli puliti per il giorno seguente. Potremmo quindi decidere di andare a dormire con i capelli bagnati. Questo è un grave errore perché, da umidi, i capelli tendono a spezzarsi facilmente. Prima di coricarsi, quindi, è sempre bene asciugarli nella maniera più corretta con il phon non troppo caldo.

Dobbiamo, poi, evitare di legarli perché la tensione potrebbe spezzarli o danneggiarli. Il secondo accorgimento è, quindi, quello di lasciare i capelli sciolti quando si dorme la notte. Evitando, soprattutto, di arrotolarli per averli ricci il giorno dopo. In questo caso, meglio rivolgersi al parrucchiere.

Le federe in seta

Il terzo e ultimo comportamento da adottare per la cura notturna dei capelli è quello dell’acquisto di una federa in seta per il cuscino. La stoffa delicata eviterà la rottura dei capelli a causa dello sfregamento della testa sul guanciale. La seta, poi, avrà anche un altro vantaggio per la bellezza del viso. Dormire su un guanciale foderato di seta, infatti, evita la comparsa delle odiose rughe del sonno sul volto. Per cui, la mattina, il viso sarà rilassato. Dunque, pochi conoscono i 3 semplici accorgimenti per prendersi cura di capelli particolarmente compromessi anche di notte. E che fanno bene anche alla bellezza in generale.