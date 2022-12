Qualche stuzzicante idea per un antipasto veloce e gustoso da proporre a tavola

L’antipasto è il piatto che apre la cena, proprio per questo dobbiamo saper sorprendere i nostri commensali già dall’inizio. Ecco alcune idee che possiamo proporre per una cena tra amici.

Quando abbiamo invitati a cena, vorremmo creare delle ricette gustose ma che siano anche abbastanza veloci da fare. Proprio per questo potremmo fare una ricerca sul web e vedere quale sia la scelta giusta da fare. Andiamo quindi a vedere alcune idee che potremmo portare a tavola. Partiamo con qualche crema gustosa da poter mettere sulle bruschette.

Ingredienti per uno sfizioso hummus

L’hummus è una crema di ceci che può essere utilizzata anche all’interno di piadine o crostini. Gli ingredienti utili per la sua creazione sono:

500 g di ceci precotti;

70 g di tahina;

50 g di olio EVO;

b. di sale e pepe nero;

90 g di succo di limone ;

; 1 spicchio d’aglio;

q.b. di acqua, paprika dolce, prezzemolo.

Qualche stuzzicante idea per un antipasto veloce da creare in pochi minuti

In un mixer uniamo i ceci, l’olio, il succo di limone e la tahina. A questo punto uniamo il sale e lo spicchio d’aglio schiacciato. Adesso possiamo azionare il mixer e frullare il tutto. Se necessario, aggiungiamo qualche cucchiaio di acqua in modo da renderlo più morbido e liscio. Possiamo anche aggiungere altro succo di limone per renderlo più aspro. Passiamo l’hummus in una ciotola e aggiungiamo tutte le spezie necessarie. A questo punto potremmo o lasciarlo così oppure andare a spalmarlo sopra fettine di pane passato alla piastra.

Polpettine di tonno e ricotta

Se invece volessimo fare dei fritti, potremmo optare per delle polpette di pesce. Gli ingredienti che ci serviranno sono:

230 g di tonno sott’olio;

20 g di acciughe;

50 g di pangrattato;

2 uova medie;

200 g di ricotta;

8 g di prezzemolo tritato;

50 g di formaggio grattugiato;

q.b. di pepe nero e sale.

Andiamo ad aggiungere in una ciotola il tonno con la ricotta. Aggiungiamo anche le acciughe e il formaggio. A questo punto mettiamo il prezzemolo tritato e le uova, che sbatteremo leggermente. Aggiustiamo di pepe e sale. Mettiamo ora il pangrattato e con una forchetta iniziamo a dare forma all’impasto. Impastiamo fino a quando non otteniamo un panetto omogeneo. A questo punto andiamo a creare delle palline e le passiamo nell’olio caldo fino a quando non saranno dorate e croccanti. Togliamo dall’olio e poggiamole su un piatto con della carta assorbente, in modo da assorbire tutto l’olio.

Frittata di zucchine

Questa può essere un’altra idea gustosa da proporre, super veloce. Ci serviranno:

6 uova medie;

50 g di formaggio grattugiato;

50 g di olio EVO;

450 g di zucchine;

1 spicchio d’aglio;

q.b. di sale e pepe.

Prendiamo le zucchine, le laviamo e le tagliamo a rondelle. Le passiamo in padella con un po’ di olio, aglio e aggiustiamo con sale e pepe. In una ciotola sbattiamo le uova e mettiamo il formaggio grattugiato. A questo punto, quando saranno cotte, aggiungiamo anche le zucchine. Nella stessa padella adesso versiamo tutto il composto e aspettiamo che si cucini. Non appena sarà cotta da un lato la giriamo, ed ecco fatto. Ecco quindi qualche stuzzicante idea per un antipasto veloce, in modo da sorprendere gli invitati anche con poco.