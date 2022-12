I segreti per cucinare senza sporcare piano cottura e forno più come fare uno sgrassatore

Cucinare piatti saporiti sul fornello o in forno e poi mangiarli magari con la famiglia e gli amici piace un po’a tutti. Ci sono dei trucchetti semplici da applicare per proteggere la nostra cucina e faticare di meno.

Per ripararci da eventuali schizzi di olio o sugo mettiamo un grembiule. Il piano cottura, però, e anche l’interno del forno potrebbero presentare un po’ di sporco.

Si sa, olio, sugo e pezzetti di cibo possono a volte trovarsi sparsi ovunque quando friggiamo o cuociamo buoni piatti. Se lo sporco è secco, poi, l’impegno per pulire raddoppia.

Uno dei metodi per cucinare evitando di sporcare molto consiste nell’utilizzare una batteria di pentole particolare. Ce ne sono di impilabili e che permettono una cottura sovrapposta. In una cuoceremo ad esempio un primo e in quella messa sopra delle verdure. In tal modo si usa solo un fornello. Sempre parlando di pentolame, si possono trovare padelle doppie, richiudibili. La cottura sarà abbastanza veloce e protetta.

I segreti per cucinare senza sporcare piano cottura e forno e faticare meno per pulirli

In ogni casa è presente la carta di alluminio. Per mantenere pulito il piano cottura mentre prepariamo un piatto dobbiamo procedere in questo modo. Togliamo i piattelli e il bruciatore, prendiamo più fogli di carta di alluminio e foderiamo tutto attorno, premendo un po’ per fare aderire bene. Rimettiamo a posto gli elementi tolti e cominciamo a cucinare. Quando finiamo di friggere o cuocere, possiamo buttare la carta nel secco. Potremmo pure metterla sulla porzione di piastrelle dietro la cucina, magari con del nastro adesivo.

Un altro trucco sta nell’usare i para schizzi per le padelle.

Per il forno, cucinare al cartoccio il pesce lo rende gustoso senza ricorrere alla frittura. Inoltre, protegge l’interno dell’elettrodomestico da schizzi. La carta di alluminio si può pure mettere sul fondo del forno e sullo sportello per ripararli dallo sporco. Potremmo pure usare specialmente per la carne i sacchetti da cottura.

Come fare uno sgrassatore a casa

I segreti per cucinare senza sporcare piano cottura e forno sono semplici. Potrebbe accadere, però, che qualcosa si macchi lo stesso. In questo caso possiamo ricorrere a uno sgrassatore. Per farne uno a casa avremo bisogno di:

80 g circa di soda ;

; 100 ml di detersivo per i piatti ecologico ;

per i piatti ; 500 ml di acqua.

Prendiamo un flacone vuoto con spruzzino e riempiamolo con l’acqua. Mettiamo guanti usa e getta e versiamo ora la soda, reperibile nei negozi di casalinghi. Infine, aggiungiamo il detersivo. Chiudiamo il contenitore e agitiamo bene, fino a sciogliere completamente la soda. Spruzziamo poco prodotto sulla superficie da pulire e passiamo una spugnetta bagnata. Se con il tempo noteremo dei depositi nel flacone, basterà agitarlo per usare lo sgrassatore. Se lo spruzzino si intasa, basterà lavarlo sotto l’acqua corrente.