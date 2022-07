Indossare abiti pratici e di tendenza ci rende più attraenti e a nostro agio per strada. Ma non è sempre facile trovare il modello giusto che sappia anche contenere le nostre forme. L’ideale sarebbe indossare un capo in grado di sfinarci e nascondere le imperfezioni, senza mettere a nudo i difetti.

L’estate ormai nel vivo propone mode interessanti, come qualche gonna trendy che sfina la figura. Per chi preferisce i pantaloni, vi sono in commercio alcuni modelli che stupiranno per eleganza e comodità. Se abbiamo gambe non proprio da modella e che preferiamo celare allo sguardo altrui, faranno decisamente al caso nostro.

Un gradevole effetto ottico

I pantaloni che molte ricercano per questa stagione sanno unire la leggerezza allo stile. Assottigliano la silhouette e in più slanciano le forme, facendoci apparire più alte e longilinee. Sono la scelta perfetta per chi vorrebbe apparire di qualche centimetro in più anche senza ricorrere ai tacchi.

I pantaloni estivi e alla moda che snelliscono e fanno sembrare più alte

Per scegliere i pantaloni che fanno al caso nostro bisognerà basarsi su alcuni criteri. Per assottigliare il bacino e minimizzare l’ampiezza dei fianchi potremmo puntare su un modello a vita alta. I pantaloni high waist, in questo senso, aiutano a valorizzare il nostro aspetto dalla cinta in giù. Oltre a celare le anche sporgenti, modellano ottimamente i glutei.

Un altro loro punto di forza è la versatilità. Possiamo indossarli in tanti outfit diversi, senza mai sfigurare in pubblico. Per massimizzare il risultato potremmo propendere per un paio in denim con la riga centrale.

A campana

La conformazione particolare di questi indumenti li rende perfetti per i fisici più arrotondati. I pantaloni a campana partono stretti sui fianchi per allargarsi progressivamente fino ai piedi. Indossandoli, appariremo subito più alte e nessuno saprà dei nostri polpacci grossi, che diventeranno il nostro piccolo segreto. Consigliamo in particolare le tipologie più lunghe, con l’orlo che cade fin sulle scarpe.

Con pinces

Ampiezza e armonia sono le due parole con le quali si possono descrivere questi pantaloni. Le pinces regalano un effetto ottico verticale da invidia, in grado di slanciare anche le più bassine tra noi. Sfoggiarli sarà un piacere, perché non ci si sentirà mai a disagio in giro, ma sempre comodissime. Si abbinano bene anche a moltissimi tipi di scarpe, sneakers comprese.

Ecco i pantaloni estivi e alla moda che snelliscono con raffinatezza. Il giusto compromesso per scendere in campo sicure dei propri mezzi.

