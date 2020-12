Venezia, con i suoi canali e le sue particolarità, si aggiudica sempre il primo posto nella classifica delle città più belle d’Italia.

Suggestiva, speciale e diversa. Venezia è una città insolita, un misto tra fantasia e realtà, dove l’una si incontra con l’altra creando un effetto strabiliante.

Ma siamo sicuri che la città più bella d’Italia sia veramente Venezia? E se scoprissimo che i turisti hanno apprezzato posti che non avremmo nemmeno immaginato?

La bellezza sta nelle piccole cose

Spesso accostiamo l’idea di bellezza a quella di grandezza e maestosità. Tuttavia, non sempre è così.

Gli studiosi di marketing e turismo hanno stilato una classifica in cui ad essere protagoniste non sono le città ma i borghi.

I più amati si trovano al Nord della penisola, in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino. Tra questi la Valle d’Aosta si trova al primo posto con Sarre, piccolo Comune con meno di cinquemila abitanti e con tante sorprese da scoprire.

Ma come mai questo amore per i borghi? I piccoli Comuni vivono di economia locale, di tradizioni, di genuinità.

In città la vita è frenetica, stressante e spesso ci appare addirittura “finta”.

Tra vetrine, palazzoni e metropolitane ci capita ogni tanto di perdere il contatto con la semplicità.

Siamo sicuri che la città più bella d’Italia sia veramente Venezia?

Probabilmente questo 2020 così particolare ci permetterà di apprezzare ancora di più la bellezza delle piccole cose. E allora sorge spontaneo chiederci dove andare quando sarà finalmente possibile viaggiare di nuovo.

Nell’attesa dell’estate 2021, noi della Redazione suggeriamo qualche borgo del sud Italia, precisamente della Sicilia.

Tra questi vi è sicuramente Cefalù, splendido Comune della provincia di Palermo noto per la sua cattedrale ed il suo lungomare. Spostandoci ad Est dell’Isola non può mancare Castiglione di Sicilia, noto per essere un borgo medievale sito vicino all’Etna. Per non parlare poi di Marzamemi, una piccola frazione marinara in provincia di Siracusa, famosa soprattutto per la sua importante tonnara.

L’Italia è così bella che non basterebbe un anno intero per poter vedere tutte le bellezze che la nostra terra ci offre.