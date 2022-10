Dove prenotare per il prossimo ponte poco fuori dall’Italia a prezzi convenienti

Una volta che l’estate e il bel tempo appaiono solo come lontani ricordi, cala indubbiamente la voglia di viaggiare e fare gite fuori porta. E come se il meteo poco promettente non fosse già un disincentivo importante, con la crisi in corso anche i soldi potrebbero essere un problema. È anche vero, però, che qualche giorno lontano da casa non è mai una cattiva idea per recuperare un po’ di energia e buonumore.

Non resta dunque che scovare qualche destinazione e passare in rassegna i prezzi. Naturalmente, nulla è escluso dai giochi, nemmeno i caratteristici borghi di lago, presi di mira più che altro in estate. Per chi invece preferisce concedersi una breve parentesi estera, ecco dove prenotare per il prossimo ponte non tanto lontano dall’Italia senza spendere troppo.

Monaco di Baviera

Potrebbe sembrare una meta piuttosto scontata e neanche particolarmente originale, ma il capoluogo della Baviera nasconde molte risorse. Di solito attrae turisti in periodi particolari come l’Oktoberfest o le settimane precedenti il Natale, per via degli iconici mercatini a tema. Ma anche in questo primo inizio di autunno, la città non delude le aspettative di chi la sceglie per qualche giorno di relax. Anzi, proprio il fatto di scegliere date meno scontate, fa sì che anche i prezzi non tocchino punte vertiginose.

La prima cosa che risalta è senza dubbio l’architettura, sospesa tra stile classico e moderno. Della prima corrente fa senza dubbio parte la piazza principale della città, nonché suo cuore pulsante, meglio conosciuta come Marienplatz. Fiore all’occhiello della piazza è il celeberrimo orologio a cucù, che incanta i turisti con la sua giostra di figure a grandezza naturale.

Dove prenotare per il prossimo ponte vicino all’Italia senza spendere troppo

Altrettanto consigliata anche la visita alla Città Vecchia, con particolare attenzione alla Residenza Reale della città, tra gallerie di ritratti, tesori e stanze decorate. E se questi primi passi tra le vie della città ci hanno messo fame, la prossima tappa non può che essere il Viktualienmarkt. Non meno suggerita la visita all’iconico Englischer Garten, che ospita, tra le altre cose, un laghetto e una casa da tè giapponese.

E per chi invece vuole immergersi nella cultura, dedicando un intero pomeriggio all’arte, la tappa perfetta è il quartiere dei musei. Infine, ricordiamo che anche i dintorni di Monaco si pregiano di diverse attrazioni, come il lago di Starnberger o la strada romantica. E per la gioia dei più piccoli, immancabile la tappa al castello di Neuschwanstein, che avrebbe ispirato l’iconico castello Disney.

