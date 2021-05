Le nuove regole per affrontare l’emergenza sanitaria e la graduale riapertura delle Regioni sembrano dare un po’ di luce a mesi estremamente bui. La chiusura di negozi, bar, ristoranti e tantissime altre attività ha causato gravi danni all’economia italiana e, di conseguenza, a numerose famiglie. Si pensi poi al settore del turismo, uno dei più colpiti in questo periodo di crisi, ma che sembra si stia lentamente riprendendo.

Infatti, la campagna vaccinale ha garantito una netta riduzione dell’indice di contagio ed una ripresa delle attività commerciali e lucrative. Nonostante la situazione sia in miglioramento, dobbiamo ricordare che le conseguenze di ogni cosa si vedono sempre a lungo termine. Così, chi non ha lavorato per mesi, non può certamente permettersi vacanze estive costose e luoghi da copertina. Non fa nulla, si può approfittare di mete low cost direttamente nella nostra splendida terra.

L’incantevole borgo siciliano da visitare questa estate per una vacanza di mare e cultura senza spendere una fortuna

Ritenuto uno dei borghi più belli d’Italia, Cefalù è un piccolo gioiello in provincia di Palermo, precisamente in direzione di Messina. Situato proprio sul mare, questo Comune è ricco di storia, cultura e attività di ogni genere.

Con le sue lunghe spiagge piene di lidi, i locali e i ristoranti di pesce sparsi qua e là, annoiarsi è impossibile. Non solo cibo, mare e aperitivi, ma anche un po’ di sano shopping tra i negozietti caratteristici che vendono souvenir tipici del luogo. Non è un caso infatti se chi abita nei Paesi vicini si reca normalmente a Cefalù per acquistare vestiti e prodotti di ogni genere.

La famosa Cattedrale e non soltanto

Ma se c’è una cosa per cui questo gioiellino è conosciuto in tutto il mondo, quella è la sua Cattedrale. Il Duomo di Cefalù, come lo si definisce normalmente, rientra tra le più belle chiese siciliane insieme alle Cattedrali di Monreale e di Palermo. Patrimonio dell’umanità dal 2015, è una tappa obbligatoria per chiunque si rechi a visitare il Paese.

E non è finita qua. Tra le sue innumerevoli caratteristiche, ciò che ogni anno attira tantissimi turisti è la possibilità di godere di un viaggio meraviglioso senza spendere una fortuna. A tal proposito, suggeriamo di scegliere i periodi di inizio o di fine stagione, come giugno e fine agosto, quando i prezzi sono più abbordabili.

È questo l’incantevole borgo siciliano da visitare questa estate per una vacanza di mare e cultura senza spendere una fortuna e fare una vacanza indimenticabile.