Le feste sono un’occasione per rilassarsi, godersi qualche momento libero e approfittare delle proprie passioni. Possiamo spendere il nostro tempo con un buon libro, facendo sport o trascorrendo una giornata con gli amici. Andare al cinema, passeggiare all’aria aperta e passare una domenica in famiglia sono dei normali passatempi, ma quando siamo impegnati ogni cosa sembra difficile. Dedicare del tempo a se stessi dovrebbe far parte della quotidianità, ma sappiamo bene che la realtà è ben diversa dalla teoria.

Se però abbiamo l’opportunità di liberarci anche e solo per un weekend dei nostri doveri, ecco che dobbiamo cogliere l’occasione al volo. E cosa c’è di meglio se non organizzare una piccola gita fuori porta? Non il solito tour delle città che tutti consociamo, ma qualcosa di più mirato. Un giro diverso e all’insegna della maestosità. Scopriamo qualcosa di più.

Incantevoli e maestosi i 5 Palazzi più belli d’Italia da visitare a inizio novembre

I nostri esperti hanno pensato ad una vacanza alternativa, fatta di cultura e di nobiltà.

Una vacanza particolare, che lascerà un segno indelebile nel nostro cuore. Parliamo della visita ai Palazzi reali, che ogni italiano dovrebbe vedere almeno una volta nella vita. Infatti, sono incantevoli e maestosi i 5 Palazzi più belli d’Italia da visitare a inizio novembre. Abbiamo scelto questo periodo perché si avvicina la festa di Ognissanti, ma possiamo approfittarne in ogni altro momento dell’anno.

Vediamo adesso di quali si tratta e soprattutto dove si trovano.

Iniziamo dal Nord, con la fantastica Reggia di Venaria. Situata in provincia di Torino, è famosa per i suoi giardini e le sue stanze meravigliose.

Scendendo verso il Centro Italia, ecco che troviamo Palazzo Pitti a Firenze, meta (quasi) obbligatoria per chiunque decida di trascorrere qualche giorno nella città dell’arte.

Andiamo al Sud e vediamo cosa ci riserva questa parte della penisola.

Sud e isole

Andando in Campania, ecco due meravigliosi Palazzi: il Palazzo Reale di Napoli e la celebre Reggia di Caserta. Il Palazzo Reale si trova proprio a Piazza del Plebiscito e ospita la biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III.

Il secondo Palazzo è la meravigliosa Reggia di Caserta, sita nell’omonima provincia e apprezzata dai turisti di tutto il Mondo. La si paragona talvolta alla famosa Reggia di Versailles e la sfida a quale sia la più bella resta ancora aperta.

Concludiamo spostandoci in Sicilia, precisamente a Palermo, dove troviamo il Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Per ogni ulteriore dettaglio, suggeriamo di visitare gli appositi siti internet e documentarsi sugli orari di apertura al pubblico. Bellezza ed eleganza che ci lasceranno letteralmente a bocca aperta.