Ecco come potremmo fare scorta di ferro con questa carne super economica e come cucinarla velocemente

Uno dei macro elementi fondamentali per la nostra salute è certamente il ferro, necessario per l’emoglobina e il trasporto di sangue ossigenato sia per la mioglobina che porta ossigeno ai muscoli.

Risulta importante, per questa ragione, un buon apporto di ferro che, se assente, potrebbe condurre ad anemia, indebolimento, agendo anche sul sistema immunitario.

Naturalmente, in presenza di tali circostanze non sarà questa ricetta a risolvere il problema, piuttosto sarà il medico ad indicare le soluzioni più giuste.

Ma ora, concertiamoci sul gusto e, pertanto, ecco come fare scorta di ferro con questa carne super economica e come cucinarla velocemente.

Carne povera a chi?

Stiamo parlando di un taglio che viene inserito in quello che in gergo tecnico viene definito “quinto quarto”, ossia quello inteso come “meno nobile”.

Questo non è propriamente vero perché le frattaglie e soprattutto il fegato sono alimenti nutrienti, gustosi e a costi davvero contenuti. Il protagonista delle nostre ricette sarà il fegato da sempre al centro di moltissime preparazioni nostrane.

Fegato alla veneziana

Probabilmente la ricetta più celebre eseguita con il fegato, che trova le sue origini addirittura nell’antica Roma. Pare che i romani infatti fossero soliti cucinare questa pietanza arricchendola di fichi per coprire il sapore pungente, che oggi vengono sostituiti dalle cipolle.

Preparazione

La ricetta richiede:

Fegato di vitello 500g;

Burro;

Aceto di vino bianco;

2 Cipolle;

Salvia;

Olio.

Cominciamo privando le cipolle della buccia esterna e facendole a fette che è importante siano più o meno della stessa dimensione.

Nel frattempo in una padella scalderemo del burro (circa 20g) e poco olio per alzare il punto di fumo. Mettiamo le cipolle nella padella aggiungendo un bicchiere di acqua e lasciando cuocere dolcemente. Trascorsi circa 5-10 minuti aggiungiamo della salvia tritata in precedenza e un giro di aceto e lasciamo appassire definitivamente le cipolle.

Laviamo il fegato in acqua e aceto bianco per poi ripassarlo sotto acqua corrente, questo eliminerà la parte forte e più sgradevole del fegato. Successivamente sarà asciugato e fatto a fette.

Ecco come fare scorta di ferro con questa carne super economica e come cucinarla velocemente

In base allo spessore delle fette potrebbe variare il tempo di cottura, ma circa 3-4 minuti per lato potrebbero essere sufficienti.

Infatti assolutamente da evitare è di stracuocere il fegato che altrimenti diventerebbe più duro di una scarpa.

Ed ecco che in pochi minuti abbiamo realizzato un facile e goloso piatto a base di fegato ricco di ferro.

