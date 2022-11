Il contorno dell’autunno è la verza in padella leggera e super saporita da preparare al volo per la cena

L’autunno è una stagione che offre una vasta scelta di verdure che rivedremo anche nel corso dell’inverno ormai alle porte e una di queste è la verza. Già a partire da fine novembre possiamo infatti cominciare a cucinarla sia per preparare dei golosi risotti o involtini che come contorno. È ricca di ferro, calcio e acidi grassi e contiene buone quantità di vitamine come la A e la C, per non dimenticare l’importantissima vitamina K, presente anche nel cavolfiore, negli spinaci e nella bietola.

Basta stufare la verza in padella con pochi ingredienti per ottenere un contorno leggero ed economico ma assolutamente buono e saziante.

Il contorno dell’autunno è la verza, ecco come stufarla in padella in modo facile e veloce

Oltre alla verza bisogna prendere altri pochi ingredienti e cioè di uno spicchio d’aglio, di qualche pomodorino, di un po’ di capperi, dell’olio extravergine di oliva, di un po’ di sale e di alcune foglie di alloro. Queste ultime daranno al piatto un sapore ancora più spiccato.

Preparazione

Il primo passo da fare è pulire e tagliare la verza. Per farlo rimuoverne il torsolo e le foglie esterne più dure e quindi tagliarla a metà e poi a strisce. Lasciarla per un po’ in ammollo in dell’acqua.

Versare un paio di cucchiaini di olio extravergine di oliva in una casseruola. Aggiungere l’aglio in camicia e schiacciarlo leggermente coi rebbi di una forchetta. Far insaporire l’olio a fiamma bassa e poi aggiungere le striscioline di verza. Coprire la casseruola e continuare a far cuocere.

Quando la verdura comincia a ridursi è il momento giusto per aggiungere i pomodorini già puliti e tagliati a metà. Aggiungere l’alloro e una manciata di capperi per poi insaporire con il sale.

Far stufare il tutto per 30 minuti. Non bisogna dimenticare di controllare ogni tanto la casseruola. Potrebbe esserci bisogno di aggiungere un po’ di acqua per non far asciugare troppo il tutto. Il contorno dell’autunno è la verza stufata in questo modo e, trascorso il lasso di tempo indicato, sarà pronto ad essere servito in tavola.

Come conservare la verza stufata

Se avanza della verza stufata bisogna farla raffreddare e trasferirla negli appositi contenitori in plastica e chiuderli ermeticamente. A questo punto si può scegliere di conservarla per 3 o massimo 4 giorni in frigorifero o in congelatore per circa 12 mesi di tempo.