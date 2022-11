Per l’Ariete il colpo di fulmine è con la Bilancia, ecco le attrazioni fatali tra i segni zodiacali

L’amore ha sempre degli aspetti misteriosi e non sappiamo mai chi Cupido colpirà con la sua freccia. Fatto sta che alcuni incontri sono fatali e per qualcuno si può provare un’attrazione irresistibile e spesso immotivata. Ma quanto c’entra l’oroscopo? Secondo l’astrologia ci sarebbero dei segni zodiacali che si attraggono di più e tra cui scatta subito l’alchimia. Succede quando incontriamo una persona che ci completa, l’altra metà appunto.

Per l’Ariete il colpo di fulmine scatta quando incontra una Bilancia

Ariete e Bilancia? È la classica attrazione degli opposti. Mai due segni zodiacali sono stati più distanti eppure complementari. Il segreto di questa coppia? Si completano a vicenda. L’Ariete è audace e punta dritto alla meta senza fermarsi. Coinvolge la meticolosa Bilancia nei suoi progetti arditi facendole superare ogni paura. Ma a sua volta si lascia trasportare nel mondo armonioso dei bilancini in cui non c’è fretta di bruciare le tappe. Se la coppia resiste funzionerà alla grande.

Il Gemelli è attratto dal Sagittario. Cosa c’è di più bello per un Gemelli che condividere lo spirito libero del Centauro? Nello zodiaco sono dirimpettai, occupano posizioni opposte eppure nella personalità sono complementari. Peccato che questa attrazione non sia destinata a durare a lungo. Il Gemelli finirà per sposare un Leone. E non c’è da meravigliarsi. Condividono progetti ambiziosi e sono molto attaccati alla famiglia. Insieme faranno grandi cose.

La Vergine sente vibrare l’aria in presenza di un Pesci

Il Sagittario finirà per consolarsi con l’Acquario. Insieme gireranno il Mondo e di sicuro non si annoieranno. Sono due spiriti liberi e amano fare le stesse cose. Sarebbero in grado di far funzionare anche il ménage familiare più classico e tradizionale.

Se per l’Ariete il colpo di fulmine scatta in presenza di una Bilancia, la Vergine sente vibrare l’aria quando c’è un Pesci. Avverte la carica emotiva del segno d’Acqua più intuitivo, sensibile e sognatore. Ma nello stesso tempo è spaventata dall’eterna indecisione e dal caos sentimentale del dodicesimo segno dello zodiaco. Cercherà un partner più posato nel Capricorno e formeranno una coppia perfetta. Il Capricorno amerà tutti i difetti della Vergine, a cominciare dal perfezionismo. Saranno degli organizzatori formidabili e sapranno far quadrare tutto con un ottimo gioco di squadra.

Lo Scorpione è affascinato dal Toro

Lo Scorpione è attratto dal Toro, un segno di Terra posato e pragmatico, il suo opposto per l’appunto. Lo circuisce con i suoi modi intriganti e il Toro lascia fare, ammaliato dall’aria tenebrosa e misteriosa dell’ottavo segno dello zodiaco. Ma sarà faticoso per entrambi e finiranno per lasciarsi.

Lo Scorpione probabilmente sposerà un Pesci, affascinato dalla sua dolcezza. Si compenseranno facilmente, tra le effusioni romantiche dell’uno e le proposte audaci dell’altro.

Il Toro finirà per mettere su casa con un Cancro. Sono capaci di tenere lo stesso passo e di sostenersi a vicenda. L’anima taurina si lascerà conquistare dal romanticismo del Cancro e dimenticherà l’ammaliante Scorpione. Formeranno una coppia inossidabile.