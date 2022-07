Nuove opportunità di lavoro si aprono ogni giorno per chi desidera entrare nella Pubblica Amministrazione. Diversi sono gli enti alla ricerca di personale che stanno gradualmente rinnovando gli uffici. Infatti, ogni settimana sulla Gazzetta Ufficiale dedicata ai concorsi è possibile trovare nuovi bandi. Non solo per laureati in materie specifiche, ma anche per chi è in possesso solo del diploma. Chi desidera tentare di accaparrarsi il posto fisso non può farsi sfuggire queste opportunità. L’importante è tenere traccia dei concorsi a cui si è iscritti o che potrebbero interessarci. Magari qualcuno ci è sfuggito e per poco non possiamo più inviare la nostra candidatura. Ad esempio, il 29 luglio scade il termine per candidarsi al concorso per 14 posti all’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego.

Basta il diploma per questo concorso per 4 posti categoria C appena pubblicato

Oggi, però, illustreremo i requisiti e le modalità d’esame di un concorso indetto da un Comune. Infatti, il Comune di Latina ha appena indetto un bando per assumere 4 persone come istruttore amministrativo contabile. Per poter partecipare al concorso è necessario essere in possesso di alcuni requisiti comuni alla maggior parte dei concorsi. Essere cittadino italiano o di Stati membri UE, non avere riportato condanne penali e godere di diritti civili e politici. Ma, oltre a questi requisiti, è necessario possedere soltanto il diploma quinquennale di maturità. In più, è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello almeno A1 e dei principali programmi informatici.

Modalità d’esame e come inviare la candidatura

Qualora le domande dovessero superare le 50 unità è prevista una prova preselettiva sotto forma di quiz con 30 quesiti. Da 20 a 5 giorni prima della prova sarà pubblicata la banca dati da cui verranno estratte le domande. Chi supererà la prova con punteggio di 21/30 verrà ammesso alla selezione successiva. Sono previste due prove, una scritta e una orale su diverse materie. L’elenco completo è consultabile sul bando disponibile sul sito ufficiale del Comune di Latina.

La domanda di partecipazione si può inviare solo telematicamente tramite la piattaforma dedicata. Sarà possibile accedere con le credenziali SPID per registrarsi e compilare il modulo. Sul sito dedicato è presente anche il bando dove sono riportati ulteriori dettagli sulle materie d’esame. La domanda dovrà essere inviata entro il termine perentorio del 18 agosto, alle ore 23:59. È, inoltre, prevista una tassa di concorso di 10,33 euro da pagare tramite il servizio PagoPA.

Quindi, basta il diploma per questo concorso davvero interessante per chi cerca l’agognato posto fisso. Diversi sono i Comuni in cerca di personale in questi ultimi tempi ed è bene controllare ogni giorno. Se il Comune di Latina ci risultasse troppo lontano, magari qualche altra località potrebbe fare al caso nostro.

