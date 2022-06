In un momento di crisi del lavoro, con tante fabbriche costrette alla chiusura o a ridurre il personale, ogni tanto arriva una buona notizia. Ovvero, dei concorsi che mettono a disposizione posti di lavoro a tempo indeterminato. Che è sempre positivo, fino a quando c’è qualche ente ancora disponibile a dare occupazione a tempo pieno. Soprattutto per i giovani che escono dalla scuola superiore con un diploma e si vedono, spesso, chiuse molte porte in faccia. Una volta era certamente più facile, con quel pezzo di carta in mano, riuscire a trovare una occupazione. Ora, invece, sappiamo bene quanti giovani diplomati disoccupati siano alla ricerca di un lavoro. E quando note catene li offrono è sempre una grande notizia.

Non tutti riescono ad iscriversi all’università e spesso il non avere una laurea ci esclude automaticamente da certi concorsi. O da offerte di posti di lavoro dove avere una laurea è tra i requisiti obbligatori. Per questo, quando escono dei bandi per offrire occupazioni a tempo indeterminato, con requisito il diploma, val la pena tentare il concorso. Soprattutto se i posti messi a disposizione sono particolari.

Infatti, per lavorare ben pagati in uno dei posti più incantevoli d’Italia ed essere invidiati, basterà iscriversi al concorso pubblico in questione. Attenzione, però, perché c’è tempo solo fino al 3 luglio per iscriversi e non rimpiangere l’occasione perduta. Di cosa si tratta? Dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, che ha indetto un concorso per titoli ed esami. L’ente è alla ricerca, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di n. 9 posti nel profilo di “Assistente Tecnico” (Guardaparco).

Per lavorare ben pagati in uno dei posti più incantevoli d’Italia bastano diploma e domanda per il concorso pubblico entro il 3 luglio

Suggestivo è che la sede di lavoro sia nel territorio dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, come previsto all’art. 2 dello Statuto dell’Ente. Insomma, non il classico lavoro chiusi in ufficio, ma anche in mezzo alla natura. Per presentare la domanda, abbiamo tempo fino al 3 luglio e possiamo scaricare il bando dal sito preposto.

Sono vari i requisiti per potersi iscrivere. Avere almeno 18 anni, godere dei diritti civili e politici, non avere condanne penali, non aver impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma. Non solo. È necessario non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia, avere la patente B o superiore, sapere il francese. Ed essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, valido per l’iscrizione all’università, conseguito in istituti statali o legalmente riconosciuti.

