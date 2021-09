Siamo soliti liquidare autunno e inverno come le due stagioni con la minor varietà di frutta. E, se avessimo sempre sbagliato a pensare così? Esistono infatti molte perle nascoste tra la frutta di questi mesi. Sono delle vere e proprie rarità questi benefici e buonissimi frutti autunnali pieni di antiossidanti. Pochi li conoscono perché nei mercati e nei supermercati sono spesso merce rara. Molto più avvantaggiati sono i nostri Lettori che hanno la fortuna di abitare in campagna o in montagna. Andiamo a vedere quali sono queste varietà e perché dovremmo iniziare ad acquistarle per il bene della nostra salute.

Una mela al giorno più potente delle altre

È davvero eccezionale questa varietà di mela italiana che rinforza i capelli e abbassa il colesterolo, ovvero la mela annurca. Conosciutissima addirittura dei romani, questa varietà di mela è un prodotto tipico locale, con marchio riconosciuto, della zona del Vesuvio. Se è vero che una mela al giorno leva il medico di torno, la annurca rappresenta il meglio questo adagio popolare. Caratteristica già unica quella di essere praticamente l’unica mela coltivata nel nostro meridione. Si presenta decisamente più piccola delle classiche mele venete o trentine, dai colori sgargianti e dalla polpa croccante e succosissima. Piena di vitamine, fibre e antiossidanti è un vero e proprio aiuto per il nostro organismo.

Un altro aiuto per il nostro organismo viene dalle cosiddette “giuggiole”. Sono originarie del lontano Oriente e spesso sono apprezzate da chi fa sport, ma anche consumate con assoluta moderazione. Questi frutti particolarmente ricchi di fruttosio donano energia, ma possono anche alzare i livelli di glicemia. Maturano proprio in questi giorni e sono anche ricchissimi di polifenoli, vitamine e antiossidanti. Diciamo che il loro sapore da fresche è abbastanza acerbo, diventando invece più dolce nel caso siano essiccate. Per fare un esempio, assomigliano ai datteri.

3 qualità di pere benefiche

Un altro frutto tipicamente autunnale che aiuta il nostro organismo è la pera. Ci vogliamo però soffermare in questo caso su due qualità assolutamente preziose: le William e le Abate. Ricchissime di minerali e vitamine, portano in dote anche tanta acqua e tante fibre. Buonissime come spuntino durante la giornata, sono fantastiche anche per accompagnare le classiche torte autunnali da forno. Molte ricette moderne le abbinano anche alla ricotta e al cioccolato. Così come sono davvero piacevoli accompagnate a un tagliere di formaggi.

