Con uno anno di ritardo, causa Covid 19, il 14 ottobre prossimo uscirà al cinema l’ultimo film che ha visto protagonista un meraviglioso attore italiano. Un cast di grande livello per raccontare una storia adatta anche ai bambini. Morto il 2 novembre scorso, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, a causa di un arresto cardiaco, Luigi Proietti, per tutti solo Gigi, commuoverà ancora. Un’ultima volta, in maniera inedita, con un film che uscirà postumo, che potrà farlo conoscere anche al pubblico più giovane per un’interpretazione al solito magistrale. In coppia con un altro grande attore romano, Marco Giallini, Proietti porterà in scena la figura di Babbo Natale.

Arriva nelle sale l’ultimo film di un attore straordinario italiano morto l’anno scorso

Molto semplice il titolo dell’opera diretta dal regista Edoardo Falcone: Io sono Babbo Natale. Il protagonista del film, nella parte iniziale, è proprio Giallini che interpreta Ettore, un rapinatore che viene catturato a seguito di un furto. Un’esistenza travagliata e disperata la sua, che lo aveva portato a unirsi a una banda di ladri e che gli costerà cinque anni di prigione.

Nella vita privata, Ettore aveva una donna, Laura, interpretata da Barbara Ronchi, da cui ha avuto una figlia, che non ha mai potuto conoscere. All’uscita dalla galera, l’uomo si ritrova senza nulla e decide di continuare a rubare per sopravvivere.

Ed è proprio in questo momento che entra in scena la figura di Proietti, che impersona Nicola, un anziano signore che vive un’esistenza semplice, ma felice. Ettore, diventato ormai un ladro d’appartamento, capita in quello di Nicola, che lo sorprende durante il furto.

La casa di Babbo Natale

L’anziano dice chiaramente al malvivente che a casa sua non vi è nulla di prezioso. È intenerito dalla figura disperata di Ettore e decide di rivelargli un segreto. Quella che stava tentando di rapinare è la dimora di Babbo Natale! Incredulo, il ladro si sente quasi preso in giro. Tuttavia, inizia a instaurare un bel rapporto con l’anziano Nicola, pur non essendo convinto di quanto gli è stato raccontato. La commedia, a questo punto, prenderà una piega diversa, e darà modo a Ettore di conoscere davvero un uomo straordinario.

Arriva nelle sale l’ultimo film di un attore straordinario italiano morto l’anno scorso, un’ennesima grande dimostrazione di talento per Gigi Proietti. Babbo Natale avrà davvero il suo volto sorridente e la sua voce profonda? E Giallini si redimerà e avrà la possibilità di conoscere la figlia? Tutte queste domande avranno una risposta dal 14 ottobre, quando il film uscirà in tutte le sale italiane. C’è da credere che ci sarà un ultimo grande omaggio a un attore che ha unanimemente ricevuto consensi in ogni angolo del nostro Paese.