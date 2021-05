Molti di noi stanno cominciando già a pensare alle (meritatissime) vacanze estive. Alcuni stanno già volgendo lo sguardo all’estero, ma la maggior parte ha già deciso di rimanere nella nostra Penisola e di scoprirne gli angoli più sconosciuti. A questi ultimi consigliamo di visitare una meravigliosa località di mare. Infatti questa città italiana premiata come miglior borgo dell’anno conquisterà i nostri cuori per il mare cristallino e le spiagge bianche.

Le spiagge da visitare

Quest’anno la vincitrice del concorso “Borgo dei Borghi” è la perla della Calabria, Tropea. Questa località è famosa sia per il suo mare e i suoi litorali incontaminati. Ma è anche patria di un gustoso prodotto di indicazione geografica protetta, l’omonima cipolla rossa. I luoghi di interesse da vedere sono innumerevoli. Per prima cosa partiamo dalle spiagge:

spiaggia della Linguata;

spiaggia del Cannone;

grotta del Palombaro;

spiaggia della Rotonda.

Il centro storico

Proseguiamo con le bellezze del paese. Per chi volesse dedicarsi ad un po’ di turismo culturale consigliamo di farsi un giro per le vie del centro e di visitare il meraviglioso Duomo, chiamato anche Cattedrale Normanna, e la chiesa della Madonna della Neve.

Per avere un assaggio di archeologia, invece, è assolutamente consigliato recarsi a Palazzo Toraldo. L’ultima chicca da non perdere assolutamente è il Santuario di Santa Maria dell’Isola. Infatti da questo punto privilegiato si può godere uno dei panorami più mozzafiato della città e ammirare l’architettura del complesso, ascoltando le storie di miracoli e guarigioni avvenute in questo luogo sacro.

Oggi abbiamo illustrato perché questa città italiana premiata come miglior borgo dell’anno conquisterà i nostri cuori per il mare cristallino e le spiagge bianche. Se siamo interessati invece a scoprire delle località estere basta leggere il seguente articolo dedicato a un’isola greca poco conosciuta. Eccolo qui: “Questa incantevole isola greca quasi sconosciuta può essere la soluzione per una vacanza economica e meravigliosa”.