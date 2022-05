Ricco come Elon Musk, popolare come Jennifer Lopez, oppure acclamata come Shakira. Perché tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo desiderato di essere come un personaggio famoso. Magari un beniamino della musica o del cinema e chiaramente pure dello sport, come il calcio.

Tuttavia, pure nell’essere una celebrità ci sono i pro e i contro. Sebbene si pensi spesso solo al fatto che la popolarità sia in grado di portare, prima di tutto, molto denaro e poi, conseguentemente, pure un alto tenore di vita. Vediamo allora di approfondire questo aspetto legato alla voglia e al desiderio di tanti di diventare delle celebrità.

Tutti vogliono diventare famosi ad ogni costo ma forse non conoscono gli svantaggi di essere una celebrità

Nel dettaglio, la prima cosa da dire al riguardo è che diventare famosi non è mai semplice. Inoltre, la celebrità e la ricchezza non sempre vanno di pari passo. Molte persone ricche, infatti, non amano essere sotto ai riflettori, di conseguenza non sono popolari e sono quindi sconosciute ai più.

Sul perché tutti vogliono diventare famosi, inoltre, c’è anche da aggiungere che spesso conta il fattore aleatorio. Ovverosia, pur non essendo o non diventando poi ricchi, la celebrità spesso arriva per caso. In genere è correlata a una situazione di vita inattesa oppure a un fatto inedito e insolito.

L’altra faccia della medaglia quando si diventa famosi

Nel diventare delle celebrità, pur tuttavia, c’è pure l’altra faccia della medaglia. Al punto che poi spesso chi diventa famoso si pente in tutto e per tutto di esserlo. Questo perché uno degli svantaggi principali, a volte davvero insopportabili, è quello relativo alla perdita di qualsiasi diritto alla privacy.

Come personaggi pubblici, infatti, le celebrità possono essere di certo acclamate e osannate, ma possono essere pure criticate e bersagliate dalla stampa quando il loro comportamento non è etico o comunque è discutibile.

