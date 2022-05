La bella stagione è iniziata e in molti hanno fatto, o stanno facendo, il cambio dell’armadio. Abbiamo messo via le scarpe pesanti e chiuse per tirare fuori sandali, infradito e scarpe aperte.

Durante l’estate è molto importante avere buone scarpe traspiranti e comode. In molti scelgono i soliti sandali che, però, non sono adatti a tutte le occasioni. Per questo è una buona cosa avere a disposizione dei modelli chiusi che non lasciano vedere le dita dei piedi e che possiamo usare al lavoro.

Oggi parleremo di un modello che arriva dalla Spagna e che è sempre più diffuso e amato anche dagli italiani. Come vedremo, infatti, sono comodissimi e non fanno sudare i piedi ma traspirano questi sandali eleganti e sobri.

Una scarpa copiata dagli stilisti più importanti

Il modello di cui parliamo oggi è una scarpa che negli ultimi cinque anni si vede sempre di più, ma che in pochi sanno come si chiama. Si tratta di una scarpa raso terra con una tomaia avvolgente e un foro all’altezza delle dita. Per fissare il tallone c’è una fibbia elastica. La scarpa in questione si chiama menorquina, o minorchina, ed è tipica dell’isola di Minorca, che si trova nelle Isole Baleari.

Questo sandalo è solitamente realizzato in pelle e ciò la rende comoda e pratica. La pelle non fa attrito e non ci sono rischi di sviluppare piaghe e vesciche. Questo modello tradizionale è sempre più copiato da designer e stilisti, che se ne sono appropriati per modificarlo.

Sono comodissimi e non fanno sudare i piedi questi sandali che hanno conquistato Portofino e Forte dei Marmi

Perfette con una gonna lunga o con dei jeans, queste scarpe sono davvero versatili e multiuso. Possiamo indossarle in situazioni formali e al lavoro, a scuola o a una festa in piscina.

La moda di queste calzature è arrivata in Italia dagli avventori dell’isola spagnola, che la hanno iniziata a sfoggiare nelle località italiane più prestigiose. L’aspetto più interessante delle minorchine, però, è la loro comodità grazie alla suola in cuoio e all’apertura all’altezza delle dita dei piedi permettono una traspirazione completa. L’umidità non ristagnerà nelle scarpe e il sudore non si seccherà. Questo è perfetto se vogliamo evitare di avere piedi maleodoranti. Staremo così comodi che sembrerà di avere i piedi al fresco come se fossimo scalzi o in ciabatte.

Approfondimento

Invece dei Positano ed espadrillas, sono questi i sandali comodi e sensuali che quest’estate indosseremo tutte