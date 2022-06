In questa stagione tutti noi tendiamo a mostrare il nostro corpo in misura maggiore. D’estate solitamente si indossano capi meno coprenti che mettono in evidenza le nostre forme. Non tutti amano questo fatto, in particolare chi non è a proprio agio con il proprio corpo. Per questo è fondamentale conoscere quali capi possono essere ideali se vogliamo valorizzarci senza volgarità. Oggi vogliamo parlare di un modello di pantaloni perfetto per chi ha o crede di avere gambe massicce e un punto vita abbondante: sono comodissimi e mascherano le cosce grosse e sono l’ideale in molte occasioni se sappiamo abbinarli con stile.

Dall’Oriente arrivano mode interessanti e comode

La moda è una forma d’arte in continua evoluzione e che muta velocemente. Sa aggiornarsi e inglobare mode e stili che arrivano da molto lontano. Per esempio l’Oriente è da molti anni una fonte di spunti inesauribili, anche per la moda occidentale. Caftani, parei e kimono sono ormai entrati di diritto nel guardaroba di molte di noi. Oggi vogliamo parlare di un altro indumento perfetto per l’estate che fa parte di quei capi che più di altri valorizzano ogni fisico e mascherano i chili di troppo.

Stiamo parlando dei pantaloni alla turca, anche noti con il nome inglese di harem pants. Questi pantaloni sono caratterizzati da un taglio ampio lungo le gambe che poi si stringe all’altezza delle caviglie. La vita è alta e aderente, ma si allarga sotto ai fianchi per avvolgere il bacino senza aderenze.

Sono comodissimi e mascherano le cosce grosse e la pancia prominente questi pantaloni estivi perfetti in spiaggia e in città

Gli harem pants sono spesso realizzati in stoffe naturali come il cotone, il lino o il rayon. Di frequente sono in stoffe coloratissime e con fantasie etniche che si intonano ad uno stile estroso ed appariscente. Grazie al loro taglio sono davvero comodissimi, evitano di farci sudare e di stringerci. Lasciano passare l’aria e favoriscono la traspirazione.

Tutte queste caratteristiche li rendono perfetti se vogliamo mascherare i rotolini di grasso ed un ventre prominente. Possiamo abbinarli ad un top aderente in tinta, in modo da esaltare il decollété e la parte superiore del corpo. Sono il capo ideale per andare in spiaggia e al mare, ma anche se dobbiamo prendere un aereo o effettuare molti chilometri in automobile. Se scegliamo un modello dai colori sobri possiamo anche indossarli senza remore in città e per andare a scuola o al lavoro.

