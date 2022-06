Tre persone famose compiono gli anni oggi 24 giugno, chi sono e come se la passano

C’è chi ci arriva con affanno e chi pone un punto e a capo. Tra le celebrity che spengono le candeline scegliamo tre persone famose che compiono gli anni oggi con lo sguardo proiettato in avanti. Sono Renzo Arbore, Lionel Messi e Piero Barone del gruppo Il Volo.

Arbore

Classe 1937, 85 anni oggi, per il Maestro Renzo Arbore. Un simbolo della televisione e dell’intrattenimento di qualità. Artista poliedrico, capace di reinventarsi mille volte cavalcando i grandi cambiamenti del secolo scorso. Il suo successo più recente è tutto nell’Orchestra Italiana, con circa 1.800 concerti in giro per il Mondo. E con il suo compleanno, ora, Renzo Arbore lascia i suoi orchestrali, che proseguiranno quindi con il nome «Noi, la Nuova Orchestra Italiana». Punto e a capo però per l’artista, che mette su un’app su cui pubblica video. Inoltre in autunno su RAI 5 sarà in onda con un programma dal titolo «Appresso alla musica. Mica smetto». E se tre persone famose compiono gli anni oggi, è lui che vogliamo mettere tra loro in testa.

Nello sport

Compiamo un salto generazionale e arriviamo a Lionel Messi, anni 34, direttamente dallo stato argentino di Santa Fè. Giocatore di fama internazionale, oggi gioca con il Paris Saint Germain e prima ancora con il Barcellona. Attaccante, è capitano della Nazionale argentina ed è una delle stelle più promettenti del calcio. E ha tutto un futuro davanti.

E ancora più giovane, ma brillante, oggi spegne le candeline Piero Barone, classe 1993, del gruppo «Il Volo». 28 anni, Barone viene fuori artisticamente dalla fortunatissima edizione «Ti lascio una canzone», condotta da Antonella Clerici nel 2009. L’enfant prodige, insieme a Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, gira il Mondo intascando riconoscimenti e plausi. Un successo che, è il caso di dirlo, solo Renzo Arbore e la sua Orchestra riescono ad ottenere negli anni migliori.

