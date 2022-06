Con l’arrivo dell’estate molti di noi sono preoccupati per le onde di calore. In questo periodo, soprattutto se lavoriamo in ufficio, il caldo può creare diversi disagi. Innanzitutto, può causare piccoli problemi fisici. Poi, può farci sudare e affaticarci, e ricoprirci di sudore. Se fa caldo non ci sono molte soluzioni, oltre a frequenti docce fredde e rimanere in un ambiente fresco e aerato. Per quanto non possiamo fare molto, possiamo scegliere indumenti adeguati, che grazie alla loro forma e tessuto favoriscano la traspirazione. Oggi spiegheremo come non avere mai più ascelle pezzate e rivoli di sudore con questo capo femminile adatto ad ogni occasione, anche in ufficio.

La bellezza dei capi extralarge

Chi lavora in ufficio o a contatto con il pubblico sa bene come ci siano regole d’abbigliamento piuttosto rigide. Anche se fa caldo e ci sono 40° non potremo andare al lavoro in pantaloni corti e in sandali, né con una canottiera o un top. Ciò non toglie che si debba morire di caldo e ricoprirsi di sudore. Basterebbe indossare tessuti traspiranti che fanno circolare l’aria, di origine naturale e con un taglio ampio. Cotone, lino e seta sono le scelte migliori se vogliamo essere eleganti e sobri. Possiamo optare per degli ampi pantaloni lunghi in lino, magari abbinati ad una camicia in seta oversize, che crea un effetto etnico ma sobrio e adeguato ad ogni occasione.

Oggi, però, vogliamo proporre un capo di abbigliamento che sta avendo grande successo e che altro non è che una camicia caftano. Si indossa come un caftano ma anziché scendere lungo i fianchi arriva a coprire la vita.

Mai più ascelle pezzate e rivoli di sudore lungo la schiena con questa camicia alla moda che non scopre le spalle ma fa traspirare

La scollatura solitamente non possiede bottoni, ma un cordino da annodare o da lasciare aperto. La parte più interessante di questo ampio capo è che copre le spalle.

Perfetta da indossare con un paio di jeans o una gonna lunga, questo tipo di caftano è disponibile nei più svariati colori e fantasie. Possiamo sceglierla di tonalità chiare in modo da allontanare il caldo e i raggi solari. Grazie alla sua ampiezza, l’aria traspira e non ci ritroveremo madidi di sudore con rivoli che scendono lungo la schiena e le braccia.

