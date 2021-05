È questo il costume da bagno perfetto per chi vuole nascondere i rotolini di ciccia e sembrare più magra e slanciata

L’estate sta arrivando e molte di noi stanno iniziando a guardare con interesse alle nuove collezioni di costumi da bagno. Come ogni anno ce ne sono davvero per tutti i gusti, dai colori sgargianti alle tinte pastello, dalle fantasie animalier a quelle romantiche.

La fantasia è molto importante per un capo di abbigliamento, ma ancora di più lo è il taglio. Il taglio può slanciare o tagliare la figura, farci sembrare più magre o suscitare l’effetto contrario.

In questo articolo abbiamo parlato di un modo davvero particolare di indossare il due pezzi

Oggi vogliamo parlare del costume da bagno perfetto per chi vuole sembrare più magra e slanciata e nascondere i rotolini di ciccia

Solo un modello slancia davvero la figura femminile

In commercio esistono infinite variazioni del costume da bagno femminile: bikini, a fascia, tankini, monokini e molti altri. Tutte queste varianti hanno dei pro e dei contro in base al tipo di corpo che abbiamo e ai punti che vogliamo esaltare o nascondere. Solo uno di questi costumi è adatto a ogni fisicità e slancia sul serio la figura femminile.

Innanzitutto iniziamo dicendo che se non siamo molto alte e abbiamo dei chili di troppo nella fascia addominale dovremo evitare come la peste i costumi con la mutanda a vita bassa. La vita alta infatti contiene e slancia la figura allungando le gambe. Sono anche da evitare i costumi striminziti che non fanno altro che farci sembrare più robuste di quello che siamo.

È questo il costume da bagno perfetto per chi vuole sembrare più magra e slanciata e nascondere i rotolini di ciccia

Se vogliamo andare sul sicuro dovremo indossare un classico costume intero. Il taglio di questo capo è perfetto perché slancia le gambe, assottiglia la vita e valorizza il décolleté.

In commercio esistono numerose varianti che sono scollati lungo la schiena e che ci permettono di abbronzarci senza fastidiosi segni. Inoltre possiamo trovare modelli per tutti i gusti, con la coppa imbottita o meno, da annodare al collo o senza spalline.

Il costume intero è un vecchio classico che col suo sapore vintage non passerà mai di moda. Amato dalle donne mature è perfetto anche per le giovanissime che vogliono slanciare la figura o semplicemente cambiare stile.

Se vogliamo apparire più snelle dovremo proprio prenderlo in considerazione, faremo un figurone da dive del cinema sulle spiagge italiane!