Storicamente le azioni Brunello Cucinelli hanno sempre fatto meglio della media del settore di riferimento. L’ultimo anno, però, è stato, in assoluto, abbastanza debole. In particolare, questi primi sei mesi del 2022 hanno visto una performance negativa del titolo per oltre il 30%.

Tuttavia, la chiusura odierna per Brunello Cucinelli potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con il supporto in area 40 euro che già in passato ha offerto un’ottima tenuta contro le spinte ribassiste.

Uno scenario probabile, quindi, potrebbe essere quello che vede il test di area 40 euro e la sua tenuta in chiusura di fine settimana. In questo modo il titolo potrebbe salire almeno fino in area 60 euro.

Qualora, invece, il supporto non dovesse reggere, allora le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo più probabile in area 30,65 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli altri obiettivi ribassisti potrebbero essere quelli indicati in figura, con la massima estensione ribassista in area 6 euro.

La valutazione del titolo Brunello Cucinelli

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo è molto sopravvalutato. Ad esempio, la valutazione del gruppo in termini di multipli di utili appare relativamente elevata. Al momento l’azienda è valutata, infatti, 47,76 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso.

Questa cosa, però, non deve sorprendere. Negli ultimi anni, infatti, il titolo ha fatto sistematicamente meglio del settore di riferimento, per cui è abbastanza fisiologico che appaia sopravvalutato. Tuttavia, va anche osservato che storicamente le azioni Brunello Cucinelli conservano una forza relativa superiore rispetto a quelle dei competitors.

A sostegno del titolo, però, ricordiamo che, secondo quanto riportato su riviste specializzate, recentemente le aspettative di fatturato da parte degli analisti sono notevolmente aumentate. Inoltre, l’incremento delle revisioni dell’utile per azione appare molto positivo negli ultimi mesi. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato. Infine, il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Tuttavia, gli analisti che hanno un consenso medio mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 17%.

La chiusura odierna per Brunello Cucinelli potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 23 giugno in rialzo dell’1,35% rispetto alla chiusura precedente a quota 41,94 euro.

Time frame settimanale

