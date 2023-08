Sono 5 i capi da acquistare con i saldi per avere un guardaroba alla moda e risparmiare sullo shopping

Estate uguale saldi: ecco i pezzi economici da avere assolutamente nell’armadio che puoi riciclare per gli anni prossimi.

Oltre alle vacanze, un altro aspetto dei mesi estivi che piace molto praticamente all’unanimità è senza dubbio rappresentato dai saldi. Soprattutto le appassionate di shopping non vedono l’ora di poter scovare i propri capi o accessori preferiti al miglior prezzo. E così, senza fare troppa fatica, riesci a trovare quella borsa o quel paio di scarpe che ti piacciono da mesi ma che costavano troppo. Ad alcune, grazie allo shopping online bastano pochi clic per portare a casa il bottino. Altre invece si divertono di più a girare per negozi. Ma qualunque sia la tua scelta, fai attenzione perché, come tutte le cose, anche i saldi hanno una scadenza. Così come accade per la data di inizio, anche quella di fine viene fissata in date diverse secondo le disposizioni di ciascuna Regione.

Ad esempio, Liguria e Lazio anticipano la chiusura dei saldi attorno al 26 di agosto, mentre in altre Regioni proseguono fino al 30 o 31 agosto. È il caso di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Marche, Sardegna. Mentre Puglia, Sicilia, Friuli e Basilicata vanno avanti fino a settembre. Detto questo, è anche vero che è molto facile perdersi tra le varie offerte e comprare più del necessario. Ecco perché abbiamo pensato di darti un piccolo suggerimento per orientarti tra i vari prodotti senza lasciarti prendere la mano. Nello specifico, sono 5 i capi da acquistare con i saldi, dando una svolta al look e completando il guardaroba con classe.

I must have da non lasciarsi scappare

La prima cosa che non devi lasciarti scappare, anche perché poi va di moda tutte le estati, sono i capi total white. Che si tratti di camicie, pantaloni, canotte o gonne non importa, e puoi concederti anche le declinazioni avorio, beige o crema. La spesa varia, ma considera che camicie in lino o cotone costano anche meno di 30 euro e lo stesso vale per i jeans bianchi.

Secondo must have da non lasciarsi sfuggire è il completo tailleur gilet pantalone, con prezzo variabile a seconda delle marche. Su Zara il costo si aggira attorno ai 90 euro, ma facendo un po’ di scouting anche su Shein e simili puoi risparmiare ancora qualcosina.

Sono 5 i capi da acquistare con i saldi: cosa aspetti a comprarli?

Terzo evergreen da sfoggiare tutte le estati è l’abito chemisier, perfetto con sneakers e cappellino o con sandali romantici. Anche in questo caso, il prezzo varia a seconda del marchio di riferimento, ma potresti trovarli anche a 15 euro. Stesso discorso vale per l’altro abito di tendenza in questa stagione, ovvero lo slip dress.

Infine, se il pantalone in lino ti sembra troppo scontato o ti ha stufato, dai un’occhiata a quelli in raso o in materiale fluido. La spesa? Variabile da 15 a 40 euro, a seconda del modello e come sempre della firma.