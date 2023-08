5 modi utili per riutilizzare i noccioli delle albicocche risparmiando. Ecco perché non dovresti mai buttarli!

Un frutto di stagione presente nelle case di tutti in questo periodo sono le albicocche. Buttare i noccioli è un grave spreco. Ci sono infatti tantissimi modi per poterli riutilizzare. Leggi per scoprirli tutti!

Le albicocche sono un frutto fra i più amati di questo periodo dell’anno. Del resto, tra fragole, pesche, anguria e melone, in estate abbiamo solo l’imbarazzo della scelta in fatto di frutta. Dal caratteristico sapore dolce e leggermente acidulo, e dalla polpa bella carnosa, le albicocche piacciono praticamente a tutti. Tra l’altro, grazie alle loro dimensioni medio piccole, sono molto pratiche. Le possiamo portare comodamente ovunque, così da poterne mangiare una in tre o quattro morsi anche mentre siamo in giro o in ufficio.

100 grammi di albicocche apportano solo 28 calorie, costituite per lo più da carboidrati. Sono inoltre ricche di potassio e un’ottima fonte di vitamine, soprattutto vitamina C.

5 modi utili per riutilizzare i noccioli delle albicocche

Come già detto, le albicocche sono molto pratiche da consumare. Dopo averle lavate per bene, basta mangiucchiarle a morsi. Si consumano infatti per intero, direttamente con la pelle.

L’unica parte che avanza è il nocciolo interno. In genere, tutti lo buttiamo nel bidone dell’umido. Tuttavia, questo è uno spreco gravissimo. Esistono infatti tantissimi modi per poter riutilizzare questi noccioli. Ciò ci consentirà di differenziare al meglio i nostri scarti e inquinare il mendo possibile. Ma anche risparmiare davvero tanto, grazie al riciclo e riutilizzo pratico che potremo fare dei noccioli. Una vera goduria per il portafoglio!

Casa e giardino

Anzitutto, possiamo unire i noccioli delle albicocche agli scarti di altra frutta per creare ed arricchire il compost con cui nutrire piante e orto a costo zero. Basta semplicemente mescolare i noccioli insieme a bucce di banana e di anguria, gusci di uova, fondi di caffè, etc., ed unire il tutto al terriccio da mettere nelle piante.

Inoltre, possiamo preparare un ottimo detergente per le pulizie di casa. Dovremo mettere i noccioli in un contenitore di vetro e poi aggiungere 4 tazze di aceto di mele. Mescolare e far macerare in un luogo buio per 20 giorni circa. La soluzione ottenuta è efficace per la pulizia di tutta casa e non dovremo spendere tanto per averla a disposizione.

Monili e benessere

I noccioli delle albicocche hanno la grandezza e la consistenza giusti per realizzare ciondoli e decorazioni. A piacere, li si può infatti utilizzare per realizzare ciondoli da appendere a collane, braccialetti e orecchini. Inoltre, possiamo anche creare degli originali portachiavi. Avendo a disposizione numerosi noccioli, potremmo anche realizzare delle particolarissime tende. In base all’effetto che si vuole ottenere, colorare e decorare con dei colori a tempera i noccioli. Ovviamente, e per questo genere di utilizzo, occorre praticare un piccolo foro nel nocciolo utilizzando un trapano.

I noccioli delle albicocche sono un toccasana anche per la nostra cervicale. Basta infatti utilizzarli per riempire un cuscino. Al bisogno, scaldare il cuscino nel microonde per alcuni secondi e poi posizionarlo a livello della nuca per rilassare i muscoli.

Un economico rimedio per i nostri capelli

Dai noccioli delle albicocche possiamo infine ricavare un olio per i capelli. Occorre prendere una decina di noccioli ed esporli al sole ad asciugare per bene. Dopodiché, utilizzando uno schiaccianoci, rompere il guscio e ottenere la polpa interna. Tritarla e aggiungerla a dell’olio di oliva. Attendere 1 mese circa e poi applicare sui capelli secchi. Dopo qualche trattamento, le vostre chiome torneranno sane e lucenti.

Ed ecco, quindi, 5 modi utili per riutilizzare i noccioli delle albicocche! Da oggi, sicuramente non li butterai più! Risparmierai tanti soldi ed anche la natura te ne sarà grata.