Cominciano i saldi estivi con offerte al 50% e oltre: ecco cosa comprare per un guardaroba da star

Manca poco al ribasso dei prezzi: con i saldi ti aspettano tante offerte vantaggiose su capi e accessori per sfoggiare look da vera diva.

L’inizio della stagione estiva porta allegria per diversi motivi: ci sono le vacanze, torna in tavola la nostra frutta preferita e arrivano loro, i saldi. Finalmente, si apre un periodo discretamente lungo per dedicarsi allo shopping senza timore di svuotare troppo il conto in banca, con conseguenti sensi di colpa. La data da segnarsi sul calendario è presto detta: il 6 luglio cominciano i saldi estivi con offerte al 50% nella maggior parte delle Regioni.

In ogni caso, per quanto la notizia ci rallegri, sorge immediatamente un interrogativo: cosa comprare, oltre ovviamente alle cose che necessariamente ci servono? Ecco dunque una mini guida per orientarti nel mondo dello shopping estivo in cui segnaliamo i must have di stagione per un look da favola.

I 10 pezzi più cliccati

Cominciamo il nostro viaggio tra le offerte di stagione, andando a scoprire quali capi e accessori non possono assolutamente mancare nella tua wish list. Il primo posto del podio se lo aggiudica indiscutibilmente l’abito midi a stampa floreale, da scegliere possibilmente nel modello con maniche a sbuffo. Segue a ruota l’iconica camicia bianca in cotone: opta per la taglia oversize, così da stare fresca in città e usarla come eventuale copricostume in vacanza.

E, a proposito di mare, se stai pensando di acquistare un costume da bagno nuovo, hai ben otto tendenze da cui lasciarti ispirare. Puoi scegliere tra il costume all’uncinetto, il monospalla intero, il bikini con i laccetti e il costume total black o white intero. Il costume drappeggiato regala un effetto pancia piatta senza fatica, oppure orientati sui costumi metallizzati o a fantasia retrò per essere elegante anche in spiaggia.

Cominciano i saldi estivi con offerte al 50% e non solo: pronta a sfoggiare outfit stupendi ma economici?

Prima di passare agli accessori più alla moda da non lasciarti scappare, vediamo gli ultimi must have per quanto concerne l’abbigliamento. Tra i più cliccati: il top all’uncinetto, i pantaloni in lino a gamba larga gessati oppure la gonna midi di jeans con maxi tasche frontali. Sul fronte accessori via libera a occhiali da sole cat eye, borsa in corda intrecciata, sandali lace-up tacco medio e cappello alla pescatora multicolor.

A questo punto, non resta che scoprire alcuni look di grande effetto costruiti a partire da alcuni dei must have estivi. Il primo ha come protagonista il tank top scuro in maglia leggera, da abbinare a pantaloni chiari o cargo. E se vuoi rendere l’outfit più chic ti basta puntare sugli accessori: orecchini a cerchio con diametro spesso e mules con tacco, anche medio. Ma anche i tacchi possono andare tranquillamente in vacanza: in fondo, per essere elegante basta abbinare un abito minimal e sandali bassi in cuoio. Infine, un look pratico ma ad alto tasso di stile: la maxi t-shirt ampia e fresca da abbinare alla gonna midi satinata. Ai piedi andranno benissimo delle sneakers o degli altrettanto semplici sandali bassi a listini.