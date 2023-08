Tutti pazzi per la gonna: 3 modelli estivi che non devono mancare nel tuo armadio per essere sempre al top

La gonna è un indumento che comunica la nostra personalità, scegliamo quella che più si addice al nostro stile.

In principio fu Mary Quant a lanciare la prima minigonna della storia. La stilista britannica creò scalpore nei primi anni ’60, quando, dalla sua boutique, lanciò il simbolo dell’emancipazione femminile. La gonna, infatti, non serve solo a valorizzare il corpo femminile, ma anche a dare libertà di espressione a chi vuole mostrarlo. Sarà per questo che, negli anni, il successo della minigonna non ha mai accennato a diminuire, anzi continua a crescere sempre più. Oltre alla minigonna, esistono tantissime altri varianti della gonna. C’è chi ama la gonna più lunga, chi quella decorata e chi non rinuncerebbe mai a quella con lo spacco.

Tra i tanti modelli di gonne, oggi descriveremo le tre più amate e desiderate durante l’estate, e che esprimono valori e caratteri molto diversi. C’è da dire, però, che tutti dovremmo avere il trio completo di queste gonne, perché sono dei pezzi adatti alle situazioni più diverse.

Tutti pazzi per la gonna: queste 3 varianti di lunghezze diverse accontentano tutti i gusti e soddisfano chiunque

La gonna è un capo comodo e piacevole da indossare sia d’inverno che d’estate. D’inverno basta un bel paio di calze pesanti per non soffrire il freddo, mentre d’estate possiamo mostrare liberamente le gambe senza patire il caldo. C’è da dire, però, che una delle varianti apprezzate in larga scala durante il periodo estivo è la gonna pantalone. Se c’è un capo che proprio non potrà mancare nella nostra collezione, è proprio questo.

La gonna pantalone, infatti, è una via di mezzo, che prende le caratteristiche positive dai pantaloni e dalle gonne. In sostanza, si tratta di un paio di pantaloncini, caratterizzato nella parte anteriore da un pannello. Sarà proprio questo il trucchetto che farà sembrare i nostri pantaloncini una gonna vera e propria. Come se non bastasse, questa gonna è perfetta perché è davvero molto comoda, e non dovremo fare attenzione ai movimenti che faremo per paura di lasciare scoperta qualche parte del corpo.

La gonna lunga da gitana

Il secondo modello irresistibile in fatto di gonne è quello da gitana. Stavolta stiamo parlando di una gonna lunga fino ai piedi, dallo stile zingaresco, molto comoda, leggera e versatile.

Oltre ad essere larghe, la caratteristica più bella delle gonne da gitana è la fantasia. Solitamente, infatti, sono decorate con fantasie allegre e variopinte e sono davvero molto belle da vedere. Basta mettere una gonna come questa per non passare inosservata.

La gonna per chi non sa decidersi

Sono tutti pazzi per la gonna: ma esiste un modello che sia una via di mezzo tra la gonna corta e quella troppo lunga? La risposta è sì e dichiara il nome della gonna midi.

Come dice il nome, la gonna midi è una via di mezzo, proprio perché è lunga fino alle ginocchia. In questo senso, chi la sceglie non avrà una gonna né troppo corta né troppo lunga. La gonna midi è un’altra ottima scelta, adatta anche agli ambienti d’ufficio.