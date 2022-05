Gli italiani cercano, in tutti i modi, di arrotondare le proprie entrate. Pensione e stipendio non bastano e si cercano dei modi per integrarli, magari partecipando a dei sondaggi comodamente da casa. È uno dei motivi per i quali, ad esempio, le persone giocano alle lotterie.

C’è chi tenta la fortuna con il SuperEnalotto. E chi, invece, ci prova con il Gratta e Vinci, ovviamente, evitando di cadere nella ludopatia. Che è malattia pericolosa dalla quale dobbiamo stare ben distanti. Il Gratta e Vinci, come abbiamo visto su questo sito, è adatto ad ogni tasca. Si possono giocare lotterie istantanee da 50 centesimi fino a 20 euro, sia dal tabaccaio, come anche con il cellulare.

Premi interessanti per questa nuova arrivata tra le lotterie istantanee

In genere, le persone tendono ad acquistare le lotterie più nuove. Il motivo è semplice. Se i biglietti sono appena arrivati da tabaccai e edicole, ci saranno in giro più premi da vincere. Più passa il tempo, invece, è minore sarà la possibilità di portarsi a casa il biglietto vincente. Anche se, in realtà, uno sa in partenza quanti Gratta e Vinci con premi sono stati stampati e quanto ci faranno vincere. Grazie a questo nuovo Gratta e Vinci, potremo portarci a casa un interessante premio.

Infatti, l’ultimo arrivato, in ordine di tempo si chiama Frutti Ricchi ed è un Gratta e Vinci da 2 euro. Ha un premio massimo di 100mila euro, ma la probabilità di grattarlo è molto alta. Infatti, solo 1 biglietto ogni 9.840.000 garantisce questa vincita. Che, paradossalmente, è la stessa probabilità del secondo premio, che è quello da 5mila euro.

Chi si accontenta di grattare anche una piccola vincita, sappia che 1 biglietto ogni 9,55 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ovvero, dai 5 euro in su, per ripagare i 2 euro dell’acquisto, più una piccola quota extra.

Grazie a questo nuovo Gratta e Vinci appena uscito ci sono interessanti probabilità di vincere fino a 100.000 euro di premio e anche i premi minori

Come si gioca a Frutti Ricchi? Sul biglietto ci sono ben due giochi. Nel primo, dovremo scoprire i due simboli vincenti nascosti sotto dei mirtilli. A questo punto, dovremo grattare i sei “i tuoi simboli” presenti accanto. Se dovessimo trovare uno o più simboli identici a quelli grattati tra i vincenti, allora avremo vinto. A destra ci sono altri due simboli bonus. Anche in questo caso, se tra i “tuoi simboli” troveremo gli stessi nascosti qua sotto, vinceremo il doppio del premio corrispondente.

Nel secondo gioco, invece, dovremo grattare la fetta di anguria che si trova nell’”area bonus”. Poi, grattiamo i tre simboli presenti nella sezione posta al centro. Infine, dovremo scoprire l’importo celato sotto la scritta “premio”. Se troveremo 3 simboli uguali si vincerà l’importo indicato sotto la scritta “premio”. Se uno dei tre simboli uguali è collocato dentro “area bonus”, vinceremo 5 volte l’importo indicato sotto la scritta “premio”.

Approfondimento

A riconoscere i Gratta e Vinci vincenti non i tabaccai, il codice a barra o numeri fortunati e difetti ma ecco cosa c’è da sapere