Ecco svelato quanto costa mantenere un bambino nel primo anno di vita e fino alla maggiore età

Le proposte governative sugli incentivi alla natalità affrontano un tema ormai fisiologico nell’analisi demografica italiana. Le previsioni shock dell’ISTAT addirittura prevedono una popolazione di appena 45,8 milioni di italiani nel 2080. Si perderebbero cioè almeno 10 milioni di italiani nel corso di due generazioni.

Molti italiani non sono nelle condizioni di poter sopportare l’impegno economico di crescere figli. Non aiutano la precarizzazione del lavoro ed i bassi salari, che impediscono accantonamenti e progetti a lungo termine. A fare le spese saranno, tra le altre, saranno le casse statali. Le pensioni saranno finanziate dalla tassazione sui pochi giovani. È lecito domandarsi come faranno a sostenere contemporaneamente i genitori sempre più anziani ed i figli che crescono. Per intanto, Federconsumatori nel suo report 2024 ha indicato quale sia il peso che una famiglia deve attualmente sostenere per un neonato. Ecco svelato quanto costa mantenere un bambino nei primi 12 mesi di vita, e l’incredibile stima fino ai 18 anni.

Prezzi accentuati a causa dell’inflazione

L’Osservatorio nazionale Federconsumatori propone ogni anno indagini sulla natura di costi e di rincari, oltre a fornire servizi di supporto alle varie categorie di consumatori, come dimostrato dal portale SOS Turista.

Il primo anno di vita di un bebè risulta essere particolarmente impegnativo per i genitori: pannolini, giocattoli, biberon, culla e visite mediche fanno lievitare notevolmente le spese, senza considerare i sacrifici richiesti per il monitoraggio continuo del neonato.

Ad aggiungersi, in molti casi, ci sono l’organizzazione di battesimi e baby shower (cerimonie in cui comunque gli invitati aiutano normalmente le famiglie con doni ed offerte). Sta di fatto che la quantificazione economica realizzata da Federconsumatori varia da 7.431,58 € fino ad un massimo di 17.585,78 € ad anno. Come conseguenza, sono sempre più frequenti le reti di genitori solidali disposti a mettere insieme le energie per condividere o regalare materiale avanzato o non più utilizzato. L’acquisto dell’usato anche tramite Internet è una soluzione ormai necessaria per molte coppie di neogenitori.

L’indagine si affianca a quella realizzata nel 2021 da Federconsumatori e che ha provato a quantificare l’onere per 18 anni di vita. L’incredibile risultato medio era stato di 175.642,72€, che si aggiunge all’amara considerazione che difficilmente a 18 anni una ragazza o un ragazzo possa considerarsi autonomo. Al contrario, le spese universitarie possono aumentare notevolmente il peso per i genitori. A parziale giovamento dei genitori ci sono alcune detrazioni legislative: bonus bebè e asilo, così come la detraibilità di parte del costo delle attività sportive e dei biglietti dei mezzi pubblici, sono solamente alcune degli strumenti utilizzabili per salvaguardare parte del patrimonio familiare. In un bilancio potenzialmente tanto complicato, qualsiasi aiuto sulla tassazione può risultare essenziale.

