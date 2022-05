Siamo quasi a fine maggio e cominciamo già a percepire la meravigliosa sensazione delle vacanze che si avvicinano. Manca poco alle ferie tanto agognate, quando potremo finalmente godere di un po’ di pace e serenità dopo mesi di duro lavoro.

Le mete in cui recarsi sono tantissime, dal mare alla montagna, passando per la tranquillità delle campagne.

Sappiamo che la spiaggia è l’opzione preferita dalla maggioranza, ma negli ultimi anni anche la montagna sta riscuotendo un certo successo.

Sarà l’atmosfera di pace e calma che riesce a trasmettere oppure le temperature sicuramente più fresche rispetto alle località di mare o alla città. In ogni caso, resta il fatto che il verde dei monti sembra attirare sempre di più l’attenzione dei turisti di tutto il Mondo.

Tuttavia, nei nostri viaggi in giro per l’Italia e non solo, cerchiamo sempre una distesa d’acqua, che non per forza dev’essere il mare. Potrebbe trattarsi di un fiume, ma anche di un lago, come nel caso di nostro interesse. Infatti, gli esperti di Viaggi di ProiezionidiBorsa hanno adocchiato un lago bellissimo e situato in un posto meraviglioso. Vediamo di quale si tratta e come organizzare un weekend all’insegna della natura e del relax.

Sembra una piscina seminaturale immersa nel verde questo splendido lago da visitare per una gita fuori porta

Stiamo parlando del bellissimo lago di Montagnoli, in Provincia di Trento, nella stupenda Regione del Trentino-Alto Adige.

Molto apprezzato da tutti coloro che lo visitano perché dà l’idea di una piscina seminaturale immersa nel verde tipico di tutta quella zona. Quando diciamo “seminaturale” ci riferiamo al fatto che si tratta di un lago artificiale, che non ha nulla da invidiare a quelli naturali al 100%.

Caratteristico e molto giovane rispetto ad altri laghi artificiali, la sua costruzione si deve a motivi sciistici. Difatti è il più grande per il cosiddetto innevamento programmato.

Il lago rappresenta una meta quasi obbligatoria per tutti coloro che decidono di trascorrere alcuni giorni a Madonna di Campiglio e raggiungerlo è molto semplice.

Meglio recarvisi in auto, perché dista dal Paese tra i 4 ed i 6 km all’incirca, a seconda che lo si raggiunga a piedi o in auto.

Ideale per una passeggiata e un po’ di fresco, o quantomeno di temperature miti in piena estate, è perfetto per una gita fuori porta.

In coppia o con la famiglia, si presta ad escursioni non troppo complesse e adatte anche ai piccoli. Sembra una piscina seminaturale ed è un luogo da non perdere.

