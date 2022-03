Quali sono i Gratta e Vinci da 5 euro con maggiori probabilità di vincere e da prendere in considerazione per tentare la fortuna

Un po’ di illusione non ha mai fatto male a nessuno. Anche quella di sognare di dare un calcio a tutto e iniziare una nuova vita. Anche perché i rincari ci mettono sempre più in una situazione di disagio economico.

Gli stipendi sono fermi e gas, luce, benzina volano alle stelle. Per questo, in tanti, provano qualche lotteria istantanea sperando di vincere un bel premio in euro. Il Gratta e Vinci, da questo punto di vista, è un modo veloce, adatto a tutte le tasche, per provare la fortuna. Chiaramente, facendo sempre attenzione a non cadere nella ludopatia che è una patologia pericolosa, da tenere sempre d’occhio.

Le probabilità ci aiutano a capire

Le probabilità di vittoria dei Gratta e Vinci da 1 euro, 2 euro e 3 euro possono cambiare. Invece, quali sono i Gratta e Vinci da 5 euro che, secondo i dati riportati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, garantirebbero più probabilità? Del nuovo Speed Cash, abbiamo già scritto.

Tra le lotterie istantanee da 5 euro che i Monopoli segnalano ancora attive, c’è Area Gold. La vincita massima è garantita da 1 biglietto ogni 8.400.000. Se, invece, puntiamo a vincere da 10 euro in su, allora 1 biglietto ogni 5,87 è vincente premi superiori al costo della giocata di 5 euro.

Altro Gratta e Vinci da 5 euro è Il Miliardario. Anche in questo caso, il premio massimo che potremmo vincere è di mezzo milione di euro, con una probabilità migliore di 1 biglietto ogni 6 milioni. Invece, 1 biglietto ogni 7,84 vincerà premi superiori al costo della giocata.

Quanto a La Super Tombola New, la probabilità della vincita massima è di 1 biglietto ogni 5.280.000. Per i 10 euro, si parla di 1 biglietto ogni 6,61. Passando a Linea Vincente, il mezzo milione si trova in un biglietto ogni 8.400.000, mentre per vincere più dei 5 euro giocati le possibilità sono di 1 biglietto ogni 7,93.

Uno dei più popolari è il Nuovo Turista per Sempre. Qui si possono vincere, infatti, 300.000,00 euro subito + 6.000 euro al mese per 20 anni + 100mila euro di bonus finale. E la probabilità di vincita massima è di 1 biglietto ogni 4.560.000, mentre 1 biglietto ogni 7,29 è vincente premi superiori al costo della giocata.

Altra lotteria è Numerissimi che ha la probabilità di 1 biglietto ogni 7.680.000 per il premio massimo e di 1 ogni 7,20 per vincere almeno 10 euro.

Chi prova con il Nuovo 20X ha la vincita massima più rara, ovvero 1 biglietto ogni 12.480.000. Invece, 1 biglietto ogni 6,82 garantisce premi superiori al costo della giocata.

Il Nuovo Battaglia Navale ha 1 biglietto ogni 6,44 premi superiori ai 5 euro; chi punta al massimo ha la probabilità di 1 biglietto ogni 9.120.000.

Nuovo Doppia Sfida ha 1 biglietto ogni 7,10 premi superiori al costo della giocata. Quanto a Portafortuna Plus ha 1 biglietto ogni 6,72 vincente premi superiori ai 5 euro. Infine, Tutto per Tutto ha 1 biglietto ogni 7,97 vincente almeno 10 euro.