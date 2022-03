I cambi di stagione ed in particolare l’arrivo della primavera potrebbero influire sul nostro benessere, facendoci avvertire talvolta stanchezza e sonnolenza. Infatti per l’organismo doversi adattare alla diversa lunghezza della giornata, al nuovo clima e magari a nuove abitudini potrebbe generare stress mentale e stanchezza fisica. Ecco perché è fondamentale mantenersi attivi e seguire un’alimentazione equilibrata ricca di tutti i nutrienti necessari al nostro benessere. Portare in tavola alimenti ricchi di vitamine potrebbe aiutare a tenere lontano molti disturbi e farci sentire più sani e forti. In questo periodo è importante assumere vitamina C e vitamina B contenuta, peraltro in maniera discreta in diversi prodotti di stagione.

Ad esempio potremmo aiutare l’intestino pigro e il cuore con un ortaggio ricco di vitamine e potassio.

Tuttavia, talvolta si potrebbero avvertire sonnolenza, affaticamento e respiro corto a causa di una carenza di vitamine dovuta ad una cattiva e pericolosa abitudine. Si potrebbe infatti soffrire di anemia da carenza di vitamine caratterizzata da una ridotta produzione di globuli rossi a causa di una deficienza vitaminica. In particolare si potrebbe avere carenza di vitamina B12, di vitamina B9 ovvero acido folico e di vitamina C.

Sonnolenza, affaticamento e respiro corto potrebbero essere la conseguenza di questa brutta abitudine da eliminare prima che sia troppo tardi

In particolare l’abuso di alcol potrebbe comportare la carenza di vitamina B9, ovvero di acido folico, provocando una produzione ridotta di globuli rossi nel sangue. Questa condizione potrebbe determinare l’insorgenza di anemia. La vitamina B9 è fondamentale per la sintesi delle proteine e del DNA nonché per la formazione dell’emoglobina. Grazie alla sua presenza nel nostro organismo si possono prevenire molti rischi alla salute cardiovascolare. L’alcol pertanto interferirebbe con l’assorbimento di questa importante vitamina, determinando notevoli problemi sulla nostra salute.

I sintomi dell’anemia potrebbero essere un’estrema debolezza, pallore, insonnia, irritabilità, fiato corto, mal di testa, capogiri, battito cardiaco irregolare, confusione mentale e difficoltà nel movimento.

Per prevenire tale condizione è necessario evitare assolutamente il fumo e l’abuso di alcol. Contemporaneamente seguire una dieta ricca di vitamine, ovvero cereali, frutta, verdure a foglia verde e frutta secca. Tantissimi studi infine hanno evidenziato una stretta correlazione tra l’abuso d’alcol e l’insorgenza di tumori al seno, al pancreas, al fegato, all’esofago e al colon. Addirittura sembrerebbe che sia anche un elevato fattore di rischio per un ictus ischemico e emorragico. Tale rischio aumenterebbe all’aumentare dell’assunzione delle quantità di alcol che si assumono.

Adottare pertanto uno stile di vita lontano da abuso d’alcol e fumo, potrebbe diminuire il rischio di malattie anche mortali e tenere lontano notevoli disturbi.

