Aiuteremo l’intestino pigro e la salute del cuore con questo ortaggio ricco di potassio

L’autunno, oltre a temperature miti e colori brillanti, regala tantissimi prodotti capaci di difenderci dai malanni di stagione e di contrastare tantissimi disturbi. Ad esempio porteremo a tavola un pieno di vitamina D e antiossidanti con questa zuppa tipicamente autunnale. Il benessere della nostra salute comincia propria dalla tavola, ecco perché è fondamentale integrarla con alimenti sani, ricchi di importanti principi nutritivi. Proprio grazie alle vitamine contenute negli alimenti, ci garantiamo un’esistenza felice e lontana dagli acciacchi. A tal proposito, ecco il segreto per assumere in un’unica marmellata tutti gli antiossidanti e le vitamine che servono per affrontare al meglio l’inverno.

Tra gli ortaggi di stagione, ricco di vitamine e molto importante per il nostro organismo è il cavolfiore. Infatti aiuteremo l’intestino pigro e la salute del cuore con questo ortaggio inaspettato ricco di potassio. Quest’oggi proporremo la ricetta di un contorno caldo e vellutato, il purè di cavolfiore, che accompagnerà i nostri secondi, donandoci anche una sensazione di benessere. Infatti il cavolfiore è ricco di fibre che aiutano la motilità intestinale e a controllare l’assorbimento degli zuccheri e del colesterolo nel sangue. Inoltre oltre ad essere un concentrato di vitamina C, del gruppo B e K, è ricco di sali minerali come il calcio, il fosforo e il potassio. Proprio grazie a quest’ultimo protegge anche la salute cardiovascolare.

Per la preparazione del nostro caldo e profumato purè gli ingredienti di cui avremo bisogno sono:

1 Kg di cavolfiore;

300 gr di patate;

½ litro di latte;

1 noce di margarina;

noce moscata;

sale e pepe q.b

formaggio grattugiato.

Per prima cosa pulire e lavare sotto l’acqua corrente il cavolfiore e tagliarlo in tante piccoli parti e farlo asciugare su di un canovaccio pulito. Nel frattempo sbucciare e tagliare le patate a cubetti. Mettere tutto in una pentola e bollire in circa mezzo litro di acqua e un pizzico di sale per circa 30 minuti. Successivamente frullare e aggiungere il latte un po’ alla volta, dando una consistenza morbida e cremosa.

Accendere di nuovo il fuoco, a fiamma media, aggiungere una noce di margarina e senza portare a bollore, mescolare per 5/10 minuti. A questo punto aggiungere la noce moscata a piacere, sale, pepe q.b e una spolverata di parmigiano.

Questo contorno caldo e profumato è ideale per accompagnare i secondi di carne o di pesce nelle nostre serate autunnali.

Se amiamo i funghi faremo un pieno di vitamina D con questo contorno tipicamente autunnale contro i dolori articolari.