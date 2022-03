Questo frutto appartiene alle piante del genere Musa, originarie della zona che va dal Sud Est asiatico fino al Pacifico ed nei Paesi più poveri si mangia come sostituto della pasta. È coltivato anche in Sud America, nei Caraibi, nell’Africa. Importato in Italia e lo si trova in vendita nei negozi etnici o nei grandi supermercati.

Somiglia ad una banana ma è leggermente più grande e di colore verde. È il platano.

La buccia è fibrosa, e il frutto all’interno è asciutto e sodo.

Ciò che distingue maggiormente questo frutto dalle banane è il consumo. Infatti, quando è acerbo si cucina e mangia cotto ed è trattato come una patata, perché la consistenza è simile.

Si taglia a rondelle, poi si fa bollire e dopo si frigge e cuoce al forno. Si magia crudo, solo nel suo breve momento di maturazione, cioè quando la buccia da verde diventa gialla. All’interno, il frutto comincia a maturare, gli amidi si trasformano in zuccheri ed il suo sapore diventa simile a quello della banana.

In poco tempo la buccia da gialla diventa nera. Durante la fase di maturazione il frutto è utilizzato per la preparazione di torte e dolci.

Somiglia ad una banana questo benefico frutto che può sostituire i cereali e le patate, fa bene al cuore e contiene potassio e vitamina B6

Il platano è ricco di proprietà benefiche contiene vitamina C e quelle del gruppo B e B6 e come la banana fa bene al cuore, perché ricco di potassio. La sua particolarità sta nel fatto che contiene carboidrati sotto forma di amido, quindi è adatto a chi soffre di patologie legate all’apparato digerente, per le infiammazioni intestinali e la gastrite. Grazie al contenuto di potassio, amido, magnesio e ferro può sostituire i cereali e le patate.

Nel Venezuela è considerato un sostituto del pane e della pasta ed è utilizzato in numerose ricette.

Lo si utilizza come integratore ed è somministrato alle popolazioni povere del terzo mondo.