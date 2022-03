Tra poco entreremo nel periodo dell’anno in cui probabilmente si verificherà il boom di vendite di integratori per la salute. Ci riferiamo nello specifico ai classici magnesio e potassio, che molti di noi assumono per alleviare la stanchezza stagionale. Ricordando, però che la loro assunzione deve essere sempre concordata col medico o almeno col farmacista di fiducia. Siccome il nostro organismo è una macchina potenzialmente perfetta, il suo motore non ha bisogno solo di olio e benzina, ma anche di altre sostanze. Proprio quella che andremo a vedere oggi è meno conosciuta in ambito salute e benessere, ma sarebbe altrettanto importante. Come sottolineano gli esperti nello studio che riportiamo di seguito.

Una differenza importante nei sali minerali

Spesso siamo convinti che assumere sali minerali ci dia la stessa energia che potrebbero darci le proteine. Ma, tecnicamente non è proprio così, perché c’è una piccola differenza importante da sapere. Magnesio, potassio, silicio e i sali minerali in generale concorrono alla produzione di energia nel nostro organismo. Fanno infatti parte, e da protagonisti, di quei processi interni che permettono al nostro organismo di creare l’energia di cui abbiamo bisogno. Senza dimenticare la loro importanza anche nel mantenimento della salute di ossa e denti e nel trasporto dell’ossigeno verso i tessuti.

Non i soliti magnesio e potassio ma la carenza di questo minerale meno conosciuto potrebbe portare a scompensi nervosi e malattie del cuore

Quando parliamo del rame, sicuramente non pensiamo al minerale necessario per la salute del nostro organismo. Ci viene in mente sicuramente prima quello dei cavi elettrici, piuttosto che la materia dei binari ferroviari. Ma anche il rame sarebbe assolutamente necessario per il fabbisogno quotidiano della nostra salute. Come viene evidenziato proprio nello studio a cui abbiamo fatto riferimento, la carenza di questo minerale potrebbe portarci a disagi come:

anemia;

abbassamenti delle difese immunitarie;

problemi al sistema nervoso;

fragilità ossea;

aumento del rischio di malattie cardiache.

Avvertenza

Specifichiamo che l’assenza di rame nel sangue non sarebbe cosa comune, ma abbastanza rara e comunque possibile. Non i soliti magnesio e potassio ma la carenza di questo minerale che possiamo comunque trovare anche in alimenti molto comuni come cioccolato e cacao. Ma anche frutta secca, frutti di mare, salmone, legumi, avena e orzo.

