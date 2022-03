La fecola di patate è un ingrediente molto sfruttato in cucina per la preparazione di molti piatti dolci e salati. È spesso utilizzata anche per realizzare maschere di bellezza fai da te o prodotti cosmetici, per le caratteristiche straordinarie dell’amido. Proviene proprio dalla patata schiacciata che rilascia particolari grani di amido, lavati e poi essiccati. Ma in cucina è praticamente fondamentale per addensare dolci, creme, cioccolata zuppe ed è un valido elemento che sostituisce alla perfezione le uova o la colla di pesce.

Inoltre, la possiamo utilizzare se abbiamo intolleranze al glutine ed è perfetta per panare carne e pesce o come alternativa alla farina nei dolci. È apprezzata anche perché se aggiunta all’interno di molti impasti dolci è in grado di dare maggiore leggerezza e morbidezza al risultato finale.

Non solo farina 00, potremmo sostituire la fecola di patate anche con questi ingredienti della dispensa da usare per addensare le ricette

Ma chi non è abituato ad utilizzare la fecola spesso non sempre la tiene in dispensa, anche se molto utile e abbastanza economica. Quando arriva il momento fatidico in cui diventa indispensabile per la realizzazione di un dolce o una zuppa salata, ci troviamo impreparati e non sappiamo cosa usare in alternativa.

Potremmo ottenere lo stesso risultato, o quasi, rimpiazzandola con la farina, anche 00, anche se non proprio leggera come la fecola. Per questo motivo sembrerebbe più opportuno sostituirla con altri elementi.

Un ingrediente gluten free che possiamo usare al posto della fecola è la maizena, proveniente dal granoturco e ha la stessa funzione addensante.

Un’altra alternativa molto valida, anch’essa senza glutine, è l’amido di riso, insapore come la fecola, sarebbe ideale per avere risultati simili.

Invece contiene glutine la frumina, perfetta per i Pan di Spagna, creme e vellutate, ma non eccediamo con le quantità perché ha anche un potere lievitante.

Potremmo sostituire la fecola, poi, proprio con il purè di patate istantaneo. Basterà frullarlo in modo da ottenere una polvere più piccola ancora.

Alternative più fantasiose

Se volessimo usare la farina di cocco, in mancanza della fecola, ricordiamo semplicemente di diminuire la quantità da aggiungere a un impasto o in una vellutata. Se esageriamo con le dosi, potremmo interferire troppo con gli altri sapori e sentori.

Ideale, invece, per arricchire creme dolci, e dare la giusta consistenza, è la farina di mandorle o quella di castagne, dall’aroma molto profumato. Quest’ultima è probabilmente la più sfruttata in alternativa alla fecola, sia per il sapore leggermente affumicato, sia perché rende i dolci soffici e morbidi.

Dunque, non solo farina 00, potremmo usare questi altri ingredienti per far addensare i nostri piatti quando abbiamo finito la fecola di patate.

Approfondimento

Come sostituire facilmente lievito e uova nei dolci per ottenere lo stesso straordinario risultato