Pulire il bagno è sicuramente un compito che alla lunga può diventare difficile e stancante, proprio da un punto di vista fisico. Tuttavia, si tratta di una tappa obbligata, non solo per mantenere un certo ordine, ma anche per garantire un ambiente salubre e sicuro per tutta la famiglia.

Come abbiamo già visto in altri precedenti articoli, ci sono superfici che, più di altre, hanno bisogno di una pulizia quotidiana. Tra queste rientrano quelle dei sanitari, come ad esempio il water, che potrebbe facilmente diventare preda di germi, batteri e calcare.

Insieme al water, un oggetto che andrebbe igienizzato con una certa frequenza è anche lo scopino. Quest’ultimo, come è facile immaginare, è uno degli oggetti più utilizzati all’interno del bagno, ma anche uno dei più sgradevoli da pulire. Esso infatti, data la sua funzione, entra inevitabilmente a contatto con materiale organico, agenti patogeni e microrganismi anche molto pericolosi.

Per di più, l’ambiente umido nel quale lo scopino solitamente è riposto alimenta la diffusione dei batteri, aumentando quindi la carica microbica.

Al fine di igienizzarlo, dunque, molti utilizzano la candeggina, ma non tutti sanno che esiste anche un’altra soluzione alternativa.

Per sbiancare e disinfettare lo scopino del water basta soltanto mescolare l’acqua con questi 2 prodotti eccezionali

Senza usare la candeggina, un buon modo per igienizzare lo scopino del water potrebbe essere quello di utilizzare una miscela molto particolare. Quest’ultima sarà composta da due ingredienti, oltre all’acqua: l’acido citrico e l’acqua ossigenata.

Il primo ingrediente, come spesso spiegato sulle nostre pagine, è un valido anticalcare, molto versatile nelle pulizie della casa. Infatti, può essere utilizzato anche per eliminare i cattivi odori provenienti dalla lavatrice.

L’acqua ossigenata, invece, è un efficace sbiancante, che può essere utilizzato anche per pulire le scarpe e farle tornare come nuove. Oltre a questa proprietà, l’acqua ossigenata sarebbe anche in grado di igienizzare le superfici, eliminando germi e batteri.

Quindi, per sbiancare e disinfettare lo scopino del water, versiamo 2 cucchiai di acido citrico all’interno di mezzo litro d’acqua. Una volta disciolto, aggiungiamo 1 litro di acqua ossigenata a 12 volumi e mescoliamo.

A questo punto, eliminiamo la sporcizia dallo scopino e poi immergiamolo all’interno della miscela per un paio d’ore. Prima di fare ciò, però, teniamo da parte un paio di bicchieri di questo composto. Trascorso il tempo necessario, riponiamo lo scopino nell’apposito contenitore, versandovi parte della miscela che abbiamo estratto in precedenza.

Raccomandiamo infine di utilizzare sempre guanti e altre protezioni prima di maneggiare l’acqua ossigenata, perché potenzialmente irritante.