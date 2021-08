Anche in estate possiamo preparare degli ottimi dolcetti da gustare con il caffè, un succo di frutta o altre bevande fresche. Con soli 3 ingredienti si potrà portare in tavola dei soffici e favolosi biscotti da preparare in pochi minuti.

Il profumo che regalerà a tutta la casa, durante la cottura, farà venire l’acquolina in bocca a tutti e sarà un vero e proprio successo. La preparazione è davvero molto semplice e veloce, un po’ come le rose del deserto, un insolito dolce con i corn flakes da preparare in 5 minuti.

Soffici e semplici, la pausa ideale durante la giornata

I biscotti sono uno dei dolci più amati da tutti. Al burro, farciti, secchi, soffici e così via sono gustosi per tutti i gusti e per ogni stagione.

Fragranti all’esterno e soffici all’interno come i soffici biscotti al mandarino o al limone pronti in soli 10 minuti,questi deliziosi biscotti al cocco sono una vera e propria goduria da provare subito. Dal gradevole aspetto, si presentano molto simili alle meringhe, come un fiocco di neve che si scioglie in bocca.

Ingredienti

200 g di cocco grattugiato

60 g di zucchero o la giusta quantità di dolcificante

3 albumi d’uovo

Con 3 semplici ingredienti possiamo portare in tavola dei soffici e favolosi biscotti

Preparazione

Iniziare col prendere una ciotola, versandovi il cocco grattugiato e lo zucchero. Amalgamare gli ingredienti con l’aiuto di una paletta in silicone e aggiungere man mano gli albumi montati a neve precedentemente con l’aiuto di uno sbattitore elettrico.

Mescolare per bene fino a quando l’impasto non sarà abbastanza compatto da poterlo lavorare facilmente. Impastare per qualche minuto e controllare che la consistenza non sia troppo molle e nel caso aggiungere il cocco grattugiato per bilanciare.

Arrivati fin qui, i biscotti sono quasi pronti. Preriscaldare il forno e prendere una noce d’impasto e inserirla una sac à poche. Prendere un tegame, rivestirlo da carta da forno e formare la classica forma di biscotto con l’impasto direttamente sul tegame.

Infornare per circa 10 minuti a 180°C e controllare la cottura con la tecnica dello stuzzicadenti. Quando saranno ben cotti lo stuzzicadenti dovrà risultare pulito e non unto d’impasto. Infine lasciarli raffreddare prima di servirli con una bevanda fresca come latte e menta o un semplice caffè freddo.

