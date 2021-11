Ogni cambio di stagione comporta una variazione nel nostro quotidiano. Questo significa non solo un cambio di look da abiti in cotone in lana, ma anche ad un cambio di abitudini per essere pronti a gestire al meglio qualsiasi tipo di esigenza.

Durante questo periodo di transizione, oltre a varie necessità che subentrano come la pelle secca da risolvere magari con un eccezionale trattamento di bellezza fai da te, anche i capelli subiscono dei picchi di stress che possono causare molti fastidi.

Ed è proprio con i consigli seguenti, che si possono mettere in pratica anche subito, che si potrà eliminare in particolare un fastidioso sintomo che compare maggiormente ad inizio inverno.

Come prendersi cura del proprio benessere durante il cambio di stagione

I capelli sono uno degli elementi fondamentali della nostra bellezza. Una chioma in salute e ben curata è una marcia in più che nessuno dovrebbe sottovalutare. Un’arma di seduzione che aiuta a sentirsi bene con se stessi, più sicuri e vincenti.

Quasi nessuno ci pensa, ma è proprio durante i cambi di stagione, soprattutto da autunno ad inverno che i capelli possono subire lo stress da cambiamento. Questo può compromettere i capelli rendendoli deboli, con una caduta eccessiva e soprattutto con la forfora.

Quest’ultimo elemento può essere davvero molto fastidioso e non dovrebbe essere sottovalutato. Quelle fastidiose scaglie di forfora che si staccano dalla cute e ricadono sulle spalle, sono uno dei problemi più comini che affligge il cuoio capelluto.

Ecco i consigli da mettere in pratica per questo fastidioso sintomo che compare maggiormente ad inizio inverno

La forfora può essere uno dei peggiori incubi da affrontare in questo periodo. Il cambio di stagione con le sue temperature da caldo a freddo può essere uno dei fattori che squilibrano il cuoio capelluto.

Non a caso in inverno si tende a trascorrere la maggior parte del tempo in ambienti riscaldati con un clima secco che disidrata la pelle e aiuta la formazione della forfora. Questo avviene in quanto aumenta la produzione di sebo per sopperire alla secchezza.

In questi casi può subentrate anche la presenza del fungo Malassezia, che prolifera sul cuoio capelluto e può favorire la formazione di forfora, di dermatite seborroica e altri fattori simili.

Per difendersi da questo fastidioso disturbo come la forfora, si possono adottare alcuni consigli che aiutano a prevenirla o ridurla. Uno di questi consigli è mantenere il cuoio capelluto sempre ben idratato e pulito. Può essere importante adottare prodotti delicati che rispettano il pH della pelle. Ed infine non bisogna sottovalutare l’ambiente in cui si passa la maggior parte del tempo che determina il film idrolipidico della nostra pelle.

