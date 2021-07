Sono sempre più gli italiani che amano fare jogging o comunque delle lunghe passeggiate. Inutile ripetere che abbiamo riscoperto queste due attività nei lunghi mesi di pandemia. E, ancora adesso, nonostante il caldo è facile incrociare i corridori magari alla mattina presto e la sera dopo cena. Sicuramente uno dei problemi maggiori dell’andare a correre in questo periodo è il potenziale esplosivo delle scarpe da ginnastica dopo l’uso. Non è infatti un segreto che sudiamo tanto e per questo le scarpe sempre più di materiale sintetico puzzino. Allora, basta cattivi odori nelle scarpe da ginnastica con 3 trucchi validi ed efficaci sempre.

Basta cattivi odori nelle scarpe da ginnastica con 3 trucchi validi ed efficaci sempre

Partiamo da un piccolo apparecchio che utilizzano i professionisti ma che molti proprio non conoscono: la lampada ultravioletta. È un sistema che permette di generare delle radiazioni in grado di eliminare i germi all’interno delle scarpe. È una lampada talmente piccola che possiamo inserire tranquillamente nelle scarpe e in circa 10 minuti andrà ad eliminare non solo i cattivi odori ma anche i funghi e i batteri. In vendita su internet a circa 15 euro.

Un rimedio sempre valido ma un po’ dimenticato

I nostri Lettori che hanno passato gli “anta” ricorderanno sicuramente un sistema molto semplice che andava in voga tanti anni fa e che ora si è un po’ perduto. Quando non esistevano prodotti dai 1000 usi come oggi era l’alcool denaturato ad aiutarci nell’eliminazione di germi e batteri. Un metodo efficace che ricorderanno sicuramente i giocatori di calcio degli anni ’80. Basta semplicemente immergere le scarpe in una bacinella che contenga acqua e alcool. Ovviamente parliamo di un trattamento per scarpe di qualità standard. Se invece il prodotto ci è costato parecchio il consiglio è quello di utilizzare un panno imbevuto nella sostanza che passeremo all’interno della scarpa.

La comodità dell’olio essenziale

Facciamo ancora ricorso alla sapienza e all’esperienza degli sportivi per suggerire degli altri prodotti naturali validi sia per disinfettare che per profumare. Sono gli oli essenziali e ci riferiamo soprattutto a quelli alla menta piperita e all’eucalipto comodissimi anche da viaggio. Sono davvero perfetti per eliminare i funghi e i batteri che causano i cattivi odori all’interno delle nostre scarpe. Oli essenziali molto utili anche per le scarpe ginniche alla moda e da passeggio fate di materiali sintetici subito pronti a male odorare.

Approfondimento

Straordinaria scoperta danese per avere il cuore più in salute con lo sport preferito