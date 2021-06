Siamo ormai in piena estate e il caldo invade le nostre case, la fame comincia a calare e nessuno ha più voglia di mettersi ai fornelli. Optiamo allora per pietanze fresche e veloci da preparare, ideali da portare al mare, ma anche da consumare al volo per una pausa pranzo last minute, ma fresca e salutare.

Le ricette da poter preparare nel periodo di calura sono davvero tante e tutte squisite e veloci. La proposta di oggi è una ricetta davvero semplicissima. Richiede 5 minuti del nostro tempo, ma lascerà tutti senza parole per la sua bontà.

Zero fornelli e solo pochi minuti per questa ricetta estiva facile e velocissima da preparare, ma gustosa

Una ricetta che vede come protagonista esclusivamente il pomodoro, si tratta infatti dei pomodori sabbiati, ecco gli ingredienti:

4 pomodori rotondi grandi;

pangrattato q.b;

una manciata di capperi;

sale e origano.

Procedimento

Lavare accuratamente i pomodori, se si preferisce, li si può tenere immersi per un 15 minuti in acqua e bicarbonato. Asciugare accuratamente e tagliare a fette sottili. Rivestire una pirofila con carta da forno e sistemare le fette di pomodoro ben distanziate tra loro. Spennellarle con olio d’oliva e cospargervi sopra del pangrattato.

Aggiungere i capperi e, facoltativamente, qualche fettina di cipolla. Aggiungere poi l’origano e sistemare di sale e di olio. Terminare, se si gradisce, con una spolverata di parmigiano e infornare per 30 minuti a 200°C. Al termine della cottura tirare fuori e servire i pomodori ancora caldi. Se volte gustarli freddi, invece, attendere 10 minuti e poi servirli.

Variante

Una variante molto gustosa, e ancora più semplice da realizzare, vede protagonisti i pomodorini pachino. Basterà lavare accuratamente i pomodorini e sistemarli su teglia precedentemente rivestita con carta da forno, cospargere i pomodorini e versarvi sopra olio evo e origano. Aggiustare di sale ed infornare per 30 minuti. Servire per accompagnare filetti di pesce o anche piatti di carne.

Ecco, quindi, che con zero fornelli e solo pochi minuti, avremo una ricetta estiva facile e velocissima da preparare, ma gustosa.

