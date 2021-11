In questi mesi di freddo e pioggia in moltissimi amano cenare con vellutate, zuppe e minestre calde e gustose. La cosa bella di questo piatto è che ci si può davvero sbizzarrire e si possono sperimentare ricette nuove ogni giorno.

Possiamo usare verdura di stagione, ma anche frutta come mele e pere. Come abbiamo già visto in un precedente articolo, infatti, la mela è perfetta per dare un tocco di cremosità e dolcezza alla nostra zuppa fatta in casa. Potremmo anche utilizzare frutta a guscio come le castagne, le nocciole e le mandorle. Abbinando questi ingredienti, potremo creare ogni giorno una ricetta nuova, più nutriente e gustosa.

Oggi vogliamo suggerire un ingrediente amatissimo ma dall’odore molto forte. Spiegheremo perché solo i veri buongustai ameranno alla follia questa vellutata dal profumo unico al Mondo.

Un ingrediente inimitabile

La vellutata che andremo a preparare è composta da una classica base di zucca, patate e cipolle, ma nasconde un ingrediente di pregio che moltissimi amano per il suo forte sapore unico.

Si tratta del tartufo, eccellenza italiana che rende ogni piatto incredibilmente gustoso. Questo fungo ha un sapore molto forte e pungente, leggermente piccante con note che richiamano l’aglio e il miele.

Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono:

500 gr di patate;

3 cipolle medie;

200 gr di zucca;

olio EVO;

pepe q.b.

tartufo.

Iniziamo tagliando la cipolla e facendola rosolare in olio EVO. Poi aggiungiamo la zucca, le patate tagliate a dadini e un litro di acqua bollente. Se vogliamo, possiamo aggiungere uno spicchio di aglio e un dado vegetale. Lasciamo che i nostri ingredienti cuociano a fuoco lento: per accertarci dello stato della cottura possiamo verificare con una forchetta quando patate e zucca si sfaldano.

Solo i veri buongustai ameranno alla follia questa vellutata dal profumo unico al Mondo

Ora possiamo frullare con il frullatore ad immersione i nostri ingredienti, in modo da creare una vellutata liscia e uniforme. Aggiungiamo un po’ di olio e del sale e un po’ di pepe nero.

Adesso possiamo direttamente impiattare e decorare con un filo di olio e dell’erba cipollina. In cima possiamo grattugiare 3 o 4 fettine di tartufo. Possiamo gustare così la nostra zuppa oppure assieme a dei crostini di pane fatti abbrustolire in padella.

Il profumo del nostro ingrediente riempirà la cucina e delizierà i palati più raffinati.

