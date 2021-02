Alimento amato e odiato, il minestrone è di certo una grande classico dei mesi invernali. Semplice da realizzare e molto salutare, questo piatto ha il pregio di essere completo e equilibrato dal punto di vista nutrizionale.

Nel preparare minestrone di verdure dobbiamo sempre ricordarci di rispettare la stagionalità degli ortaggi.

Molti di noi non riescono sempre ad ottenere una minestra densa e cremosa. Esiste un trucco per ovviare a questo problema e ottenere sempre un minestrone buono come quello comprato grazie a questo ingrediente segreto.

Denso e cremoso

Come base per il nostro minestrone possiamo usare diversi ortaggi. La zucca è una delle più gettonate, ma anche patate e rape vanno molto bene. Poi possiamo aggiungere altre verdure, come broccoli, sedano e porri. Per rendere la minestra equilibrata dal punto di vista nutritivo possiamo inserire delle proteine vegetali, come fagioli, farro o ceci. Ricordiamoci di mettere sempre qualche spezia, una foglia di alloro e del pepe. In questo modo doneremo un tocco speciale al nostro piatto.

Quando frulliamo col mixer ci renderemo conto se la minestra è venuta troppo densa oppure troppo liquida. Per evitare che sia troppo liquida possiamo aggiungere un ingrediente segreto.

Mettendo una mela intera o a pezzetti, potremo dare un gusto insolito e una densità rotonda al nostro minestrone di verdure. Grazie alla pectina, naturalmente contenuta nella mela la nostra minestra sarà cremosa e densa. Grazie a questo semplice trucco potremmo avere una minestra buona come quella del supermercato, e molto di più.

Abbiamo visto come questo ingrediente segreto possa salvarci la vita in cucina e rendere speciale un piatto comune come la minestra.

Quando metteremo in pratica questo consiglio e i commensali saranno entusiasti di questo piatto delizioso e potremo fare loro indovinare di quale ingrediente segreto si tratta. Noi scommettiamo che nessuno indovinerà e che faremo un’ottima figura con gli ospiti.