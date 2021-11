Con l’arrivo del freddo invernale abbiamo bisogno di proteggerci per evitare brividi e malanni di stagione. Gli indumenti più caldi sono essenziali, ma anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Infatti, ci sono alcuni alimenti che, agendo sul metabolismo, riescono a far produrre più calore al corpo. Secondo gli esperti, per sentire meno freddo in inverno dobbiamo mettere nel carrello questi cibi buoni e salutari.

Il freddo percepito

Grazie alla ricerca, ormai abbiamo chiaro come funzioni la regolazione della temperatura corporea. Sulla pelle abbiamo dei termorecettori, dei sensori, che comunicano al corpo se la temperatura esterna è calda o fredda. Se fa caldo il corpo fa in modo di disperdere il calore, mentre si attiva per produrlo in caso di freddo. Ancora non è chiaro perché alcune persone siano più sensibili di altre al freddo o al caldo. Sappiamo però che ci sono dei cibi che riescono a produrre più energia e quindi a riscaldarci, facendo salire la temperatura del nostro corpo.

Prima di elencarli, però, ci sono 3 principi base che dovremmo rispettare. Prima di tutto, le nostre porzioni dovrebbero essere leggermente più grandi. Di conseguenza dovremmo evitare diete eccessive che forniscono poche calorie, dato che limitano la nostra capacità di regolare la temperatura corporea. Infine, dovremmo evitare gli alcolici, che dopo un’iniziale sensazione di calore portano a sentire di più il freddo.

Cominciamo dai legumi, ricchi di ferro che contribuisce a creare uno scudo efficace contro il freddo. Un alleato più conosciuto delle nostre difese immunitarie è la vitamina C che favorisce anche la produzione di collagene, essenziale per la salute della pelle e renderla più resistente al freddo. Questa vitamina la troviamo soprattutto nel kiwi, che ne contengono ben 85 milligrammi ogni 100 grammi. Le troviamo in quantità discrete anche in broccoli, zucca, carota, pomodori, carciofi, cavolfiori, spinaci e peperoni. Infatti, è una buona idea prendere l’abitudine di bere spremute d’arancia appena fatte per velocizzare il metabolismo e produrre quindi più calore. Al loro interno troviamo anche le antocianidine, utili per contrastare i malanni di stagione.

Anche la carne è un alimento essenziale durante l’inverno in quanto fonte di proteine, efficaci nella produzione di calore. Allo stesso tempo, è meglio consumare carne bianca e non più di 200 grammi alla settimana per impedire che fegato e reni si appesantiscano.

Dovremmo poi mettere nel carrello anche la frutta secca, soprattutto noci, mandorle e nocciole. Le prime sono ricchissime di zinco, molto utili contro il raffreddamento del corpo. Tra l’altro, questo minerale si trova anche nella carne di manzo, nel tuorlo d’uovo, nei legumi, nei cereali e in diverse verdure.

Non rinunciamo anche allo yogurt, che aiuterebbe a ridurre i casi di infezione rendendo le malattie di stagione meno aggressive. Non dimentichiamoci poi delle fibre, come i cereali, che riscaldano il nostro corpo senza appesantirlo. Beviamo tanta acqua, anche sotto forma di tisane, e approfittiamo di alcune spezie vasodilatanti come zenzero e peperoncino.

Mettiamo subito in pratica questi consigli con questa zuppa di stagione calda e avvolgente.