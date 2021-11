In questi giorni autunnali stiamo parlando spesso di potatura perché è un’operazione di fondamentale importanza. Eseguita regolarmente e nella maniera corretta, consente infatti alle nostre piante di crescere forti e vigorose, pronte per affrontare al meglio la prossima primavera. Il periodo che sta a cavallo tra novembre e dicembre è ideale per potare vari alberi da frutto. Già infatti abbiamo visto che potare in autunno questo albero è fondamentale per avere in estate dolcissimi frutti succulenti e una vegetazione rigogliosa. Stesso discorso anche per quest’altra pianta che regala croccanti frutti dal sapore intenso e vellutato.

Nel presente articolo faremo un ulteriore approfondimento sul tema. Vedremo infatti che mancano ancora pochi giorni per potare quest’albero dai dolcissimi frutti succosi e le romantiche fioriture di primavera.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come procedere per potare il susino

Per prima cosa, dobbiamo regolare la chioma eliminando tutti quei rami che sono rivolti verso l’interno o in verticale perché non sono produttivi e causano solamente uno spreco di risorse. Inoltre, si intersecano creando disordinati grovigli e tolgono luce ai ben più utili rami fruttiferi.

A questo punto, procediamo tagliando via anche gli eventuali rami secchi e/o malati.

Ancora pochi giorni per potare quest’albero dai dolcissimi frutti succosi e le romantiche fioriture di primavera

Dopo questa fase preliminare, andiamo ad identificare i rami fruttiferi. Nel caso specifico del susino, abbiamo 3 tipi di rami che fruttificano:

i brindilli;

i rami misti;

i dardi fioriferi, anche noti come mazzetti di maggio.

Ogni pianta è a sé stante e quindi può privilegiare un tipo di ramo sul quale fiorire ed un altro su cui invece fruttificare. Proprio per questo motivo, è fondamentale conoscere molto bene i nostri alberi per poter anche prevedere dove compariranno più frutti. D’altra parte, sono pur sempre esseri viventi.

Qualche consiglio tecnico

A questo punto, procediamo con qualche consiglio pratico circa la scelta dei rami da tagliare:

eliminare qualche ramo fruttifero per creare un certo equilibrio nella produttività della pianta;

togliere alcuni rami da vegetazione (i rami a legno), ma senza esagerare;

per quanto riguarda i rami misti: accorciare un poco quelli di età superiore all’anno, eseguendo il taglio appena sopra la gemma. Lasciare invece così come sono quelli di un solo anno, perché formeranno brindilli o dardi fioriferi.

Quando si procede con la potatura, oltre al parametro della fruttificazione, dobbiamo curare e tenere sotto controllo sia la dimensione della pianta che la forma.

Infine, è importante ricordare che i tagli sono una sorta di ferita a cui sottoponiamo la pianta. Per questo motivo è essenziale utilizzare strumenti affilati e disinfettati in modo tale da prevenire malattie e problemi di vario tipo.

Approfondimento

Si tramanda nel tempo ma pochi conoscono il segreto per aumentare il raccolto delle olive e la produzione dell’olio